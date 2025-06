Samsung, Resmen Apple ile Dalga Geçti! Sosyal Medya Karıştı

Apple, dün gerçekleştirdiği Apple Worldwide Developers Conference veya kısa adıyla WWDC 2025 etkinliğinde iOS 26, watchOS 26 işletim sistemleri ve yeni yapay zeka özelliklerini duyurdu. Dikkat çeken bu etkinliğin ardından gözler yeni güncellemelere çevrilmişken Güney Kore merkezli Samsung'dan üst üste güldüren paylaşımlar geldi. İşte ayrıntılar!

Apple, etkinlikte uzun süredir iOS kullanıcılarının beklediği canlı çeviri, Call Screening (akıllı arama filtreleme), Visual Intelligence (Görsel Zeka) ve daha pek çok yeniliği duyurdu. Ancak bu özelliklerin büyük çoğunluğunun Samsung cihazlarda zaten bulunduğu biliniyor. Bu yüzden şirketin ABD ekibi boş durmadı.

Popüler sosyal medya platformu X’te Samsung’un ABD hesabı resmen Apple’a taş attı. Canlı çevirinin kendi cihazlarında zaten yer aldığını ifade eden şirket, Apple'ın işletim sistemlerinde yaptığı büyük arayüz güncellemesine de gönderme yaptı.

New to live translations? Welcome aboard! We’ve been translating text and speech in real-time for a while now… #GalaxyAI