Grok 2.5 Beklenen Müjdeyi Verdi, Hem de Sadece 6 Ayda

Ünlü milyarder Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi b Grok 2.5 modelini açık kaynak haline getirdiğini duyurdu. Ancak burada belli başlı sınırlamalar söz konusu olacak. Model, yalnızca araştırma ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilecek. Verilen tek müjde bu da değildi; Grok 3 modelinin ne zaman çıkacağı da belli oldu. İşte tüm detaylar...

Grok 3 Ne Zaman Çıkacak? Çıkış Tarihi Belli Oldu

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden (eski Twitter) yaptığı açıklamada, 2025'in Şubat ayında tanıtılan Grok 3 modelinin de altı ay içinde açık kaynaklanacağını söyledi. Buna göre Grok 3'ün ağırlıkları Şubat 2026'da erişime açılacak. Bu sürümün, Grok serisinde ilk kez ciddi performans artışı getirdiği biliniyor.

Öte yandan "Mixture of Experts" mimarisindeki Grok 2.5, toplamda 268 milyar parametre içeriyor ve sekiz ayrı modeli tek bir çatı altında topluyor. Bu nedenle performans bakımından diğer sürümlere fark atıyor.

Grok 2.5 Ağırlıkları Ne Demek? Neye Yarar?

Peki yapay zekâ dünyasında "ağırlık" ne anlama geliyor? Ağırlık, büyük dil modellerinin (LLM) öğrendikleri bilgiye verilen genel bir ad. Bir yapay zekâ modelinde milyonlarca, hatta milyarlarca matematiksel parametre bulunur. Bunlar, modelin öğrendiği bilgiyi temsil eder. Parametreler, yapay zekâyı olası senaryolara hazırlar. Örneğin kullanıcı bir fotoğraf gönderdiğinde görseldeki piksellerin hangi nesneye ait olduğunu anlatır. Veya sesin hangi tona denk geldiğini öğretir. Kısacası LLM'lerin beyni olarak düşünülebilir. Şimdi bu ağırlıklar herkese açık.