Yapay Zeka Destekli Health+, Apple Kullanıcılarının Sağlığını 7/24 Takip Edecek

Apple, akıllı saatlerle aracılığıyla sunduğu sağlık takibi hizmetlerini bambaşka bir seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre şirket, 2026’da “Apple Health+” adlı yeni bir abonelik servisini kullanıma sunmayı planlıyor. Yapay zeka destekli bu servis, kişiselleştirilmiş beslenme önerileri ve sağlık tavsiyeleriyle kullanıcıların günlük yaşamına rehberlik edecek.

Apple Health+ ile Yapay Zeka Sağlık Durumunuzu Takip Edecek

Apple, uzun süredir Apple Watch aracılığıyla kullanıcıların sağlık durumlarını takip etmelerine imkan sağlıyor. Kullanıcılar, şirketin ürün ve yazılımları sayesinde kalp ritmi, kandaki oksijen seviyesi ve uyku takibi yapabiliyor. Hatta kullanıcılar EKG ölçümü bile yapabiliyorlar. Fitness takibi özelliklerinden bahsetmeye bile gerek yok.

Şirketin üzerinde çalıştığı Health+ ise bu deneyimi bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Ücretli bir abonelik olacak olan bu servis, Apple Fitness+’tan farklı olarak insan antrenörler yerine yapay zeka destekli sağlık koçunuz olacak. Abone olduğunuzda Apple Watch'unuz tarafından ölçülen bütün sağlık verileriniz sistem tarafından anlık olarak incelenecek.

Daha sonra ise yapay zeka size hareket, beslenme ve çeşitli sağlık tavsiyeleri verecek. Bunu biraz daha diyetisyen, doktor ve beslenme uzmanı karışımı bir servis olarak görebilirsiniz. Elbette ki Apple Health+ hakkındaki detaylar şimdilik sınırlı. İddialar şirketin bu servisi 2026'da kullanıma sunacağı yönünde.

Servisib birkaç hafta sonra gerçekleşecek iPhone 17 serisi tanıtım etkinliğinde bahsedilip bahsedilmeyeceği ise şimdilik belirsiz. Apple Watch halihazırda sağlık takibi konusunda harika bir ürün. Bu saat sayesinde hayatı kurtulan insan sayısı bile bir hayli fazla. Üstelik şirket şu an bile saatlerine yeni özellikler kazandırmak için çalışıyor. Bu nedenle Health+ gerçekten de sağlıklı yaşam için önemli bir servis olabilir.