Popüler Yapay Zeka Aracı, Kullanıcıların Özel Sohbetlerini İfşa Etti!

Yapay zeka dünyasında rekabet, ChatGPT’nin sahneye çıkmasıyla birlikte yeni bir boyut kazandı. Bu yarışa Elon Musk da kendi şirketi xAI ile dahil oldu. Kasım 2023’te Grok adını verdiği sohbet botunu tanıtan şirket, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Sadece web üzerinden değil mobil uygulamasıyla da geniş bir kitleyi peşinden sürükledi.

Ancak yakın zamanda ortaya çıkan bir gelişme kullanıcılar arasında ciddi bir endişe yarattı. Gelen bilgilere göre Grok üzerinden yapılan bazı sohbetlerin internete sızdığı ortaya çıktı. Peki bu nasıl gerçekleşti? İşte ayrıntılar...

Grok Sohbetleri Arama Sonuçlarında Görünüyor

Forbes’un aktardığına göre Grok sohbetlerinde “Paylaş” butonuna tıklanan konuşmalar arama motorlarında görünmeye başladı. Üstelik bunların arasında kullanıcıların kendi kişisel bilgilerini paylaştığı sohbetler de bulunuyor. Bu durum, platformda ciddi bir güvenlik açığının yaşandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Sorunun Kaynağı Ne?

Bir kullanıcı Grok sohbetinde “Paylaş” butonuna bastığında platform, sohbet için benzersiz bir URL oluşturuyor. Normalde yalnızca paylaşım amacıyla kullanılan bu bağlantı, Google, Bing ve DuckDuckGo gibi arama motorları tarafından da indekslenerek herkese açık hale geliyor.

Bu durum, kullanıcıların kişisel bilgilerini de içeren sohbetlerin erişilebilir olmasına yol açıyor. İnternette ortaya çıkan bazı konuşmalarda basitçe bir X gönderisi yazdırmaktan terör saldırısı yapılan bir yer için görsel oluşturmaya, hatta kripto cüzdanlarını hacklemeye yönelik taleplerin yer aldığı görülüyor. Dahası, kimi kullanıcıların sağlık ve psikolojileri hakkında oldukça özel sorular sorduğu, hatta şifrelerini bile Grok’a paylaştıkları dikkat çekiyor.

Daha Önce Benzeri Yaşanmıştı

Grok, sohbetlerin arama motorlarında göründüğü tek yapay zeka aracı değil. Geçtiğimiz aylarda OpenAI'ın ChatGPT'si için de benzer bir durum yaşanmıştı. Şirket ise kullanıcı tepkileri üzerine "Paylaş" özelliğini devre dışı bırakmıştı. Elon Musk ve XAI'dan nasıl bir adım atacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.