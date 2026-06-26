Bu Oyun Daha Bir Ay Olmadan 10 Milyon Kopya Sattı!

Haziran ayının başında piyasaya sürülen Meccha Chameleon, en çok satan oyunlar arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Henüz bir ayını bile doldurmadan milyonlarca oyuncuya ulaşan saklambaç oyunu, şimdi bir rekora daha imza attı. İşte ayrıntılar...

Meccha Chameleon Kaç Kopya Sattı?

lemorion_1224 kullanıcı adlı bireysel bir geliştirici tarafından 10 Haziran'da piyasaya sürülen Meccha Chameleon, bugün itibarıyla 10 milyon kopya satışını aştı. İlk gününden bu yana milyonlarca oyuncuya ulaşan yapım, böylece önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Üstelik oyun şu an yalnızca PC platformunda oynanabiliyor ve sadece Steam üzerinden satışa sunuluyor. Açıklanan 10 milyonluk satış rakamı da yalnızca bu platformu kapsıyor.

Türkiye'de de en popüler oyunlar arasına girmeyi başaran Meccha Chameleon, çıkışından iki gün sonra yani 12 Haziran'da 500 bin satışa ulaşmıştı. Bu sayı 14 Haziran'da 1 milyona, 15 Haziran'da 2 milyona, 16 Haziran'da 3 milyona, 26 Haziran'da ise 10 milyona yükseldi. Oyunun önümüzdeki haftalarda da bu istikrarlı büyümesini sürdürüp sürdüremeyeceği ise merak konusu.

Meccha Chameleon Neden Bu Kadar Büyük İlgi Görüyor?

Meccha Chameleon'ın bu kadar büyük ilgi görmesinin başlıca nedeni basit ama bağımlılık yaratan bir oynanış sunması. Saklambaç türünü farklı mekaniklerle birleştiren yapımda oyuncular, fırça ile kendilerini boyayarak çevreye kamufle olabiliyor. Bu mekanik hem arayan oyuncuların saklananları bulmasını zorlaştırıyor hem de ortaya komik ve eğlenceli anlar çıkarıyor.

Oyunun düşük sistem gereksinimleri sayesinde birçok bilgisayarda sorunsuz çalışabilmesi de popülerliğini artıran etkenlerden biri. Ayrıca sosyal medyanın etkisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Özellikle yayıncılar ve içerik üreticilerinin oyunla ilgili videoları ve canlı yayınları, Meccha Chameleon'ın bilinirliğini artırmasını sağladı.

Meccha Chameleon Nasıl Bir Oyun?

Meccha Chameleon, oyuncuların saklananlar ve arayanlar olmak üzere iki takıma ayrıldığı bir saklambaç oyunu. Saklananlar beyaz bir karakterle oyuna başlıyor ve çevredeki duvar, zemin, obje veya desenlere benzemek için karakterlerini boyuyor. Ancak yalnızca renk değil, karakterin duruşunu da ayarlayabiliyor.

Arayan takım ise süre dolmadan tüm saklananları bulmaya çalışıyor. Bir arayan saklanan bir oyuncuyu bulduğunda o oyuncu da arayan ekibine katılıyor. Bu, arayanların sayısı arttıkça saklananların işinin giderek zorlaştığı anlamına geliyor. Oyun özellikle arkadaş grubu ile oynandığında eğlenceli vakit geçirmeyi sağlıyor.

Editörün Yorumu

Meccha Chameleon'ı ilk kez sosyal medyada gören biri olarak oyunun gerçekten güzel göründüğünü söylemem gerekiyor. Aslına bakacak olursak oyun klasik bir saklambaç deneyimi sunuyor. Buna rağmen bu kadar çok satılmasının en önemli sebebinin ise fırça ile boyama mekaniği olduğunu düşünüyorum.