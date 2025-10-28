Elon Musk'tan Wikipedia'ya Rakip! Yapay Zekalı Versiyonunu Sundu

Elon Musk, kısa bir süre önce duyurduğu Wikipedia alternatifi Grokipedia'nın erişime açıldığını açıkladı. Musk tarafından kurulan xAI'ın yapay zeka modeli Grok ile desteklenen proje tıpkı Wikipedia gibi çalışıyor. Herhangi bir konuda ihtiyacınız olan bilgileri son derece hızlı bir şekilde karşınıza getiriyor.

Grokipedia'nın İlk Sürümü Sunuldu

Elon Musk, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Grokipedia'nın 0.1 sürümünün sunulduğunu belirtti. 1.0 sürümünün şu ankinden 10 kat daha iyi olacağını belirten Musk, 0.1 versiyonunun bile Wikipedia'nın (Vikipedi olarak da bilinir) şu anki hâlinden daha iyi olduğunu söyledi.

Grokipedia'nın şu anda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Bununla birlikte gerçekten aradığınız bütün bilgileri içermiyor. İlk izlenimlere göre daha çok dünya çapında büyük ilgi görülen konular hakkında yapılan aramalara sonuç veriyor. Kaynak gösterme biçimi ise Wikipedia ile benzerlik taşıyor. Her bilginin yanındaki atıf numarasına basarak ilgili kaynağa gidebiliyorsunuz.

Yapay zeka destekli Vikipedi alternatifinin bilgileri aldığı kaynaklar arasında Türkçe web sayfaları da mevcut. Örneğin Haluk Bilginer gibi Türk ünlüler için oluşturulan sayfalarda IMDb gibi popüler web sitelerinin yanı sıra haber sitelerinden de yararlanıldığı görülüyor. Bu arada Vikipedi'de olduğu gibi Grokipedia'da da bazı kaynakların Web Archive hizmeti kullanılarak arşivlenmiş sayfalara bağlantı verilebiliyor.

Kullanıcılar, Vikipedi'ye benzer şekilde düzenleme geçmişini görebiliyor. Ayrıca herkes X, Google, Apple hesabını ya da e-posta adresini kullanarak hesap oluşturabiliyor. Kullanıcılar yanlış bir bilgi gördüğünde düzenleme ya da sayfaları içerik bakımından daha zengin hâle getirmek için ekleme yapabiliyor. Bu arada içeriğin sadece bir bölümüne bağlantı vermek için imleci başlığın üzerine getirip URL simgesine basmak yeterli oluyor.

Vikipedi'nin aksine Grokipedia oldukça sade tutuluyor. Herhangi bir görsel ve benzerini içermiyor. Sayfalar sadece metinden oluşuyor. Bu, sayfaların çok fazla veri tüketmesini istemeyenler için bir artıyken bazıları için de okumayı zorlaştırması gibi sebeplerden ötürü önemli bir eksiklik olabilir. Yine de bunun henüz 0.1 versiyonu olduğunu unutmamak gerekiyor. İleride görsellerle desteklenmesi de dahil olmak üzere birçok yenilik getirilmesi muhtemel.