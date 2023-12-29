Şaka Değil Gerçek: GTA 5 Bir Platforma Daha Geliyor!

GTA 5 çıkışından bu yana geçen 10 yılı aşkın sürede gerçek anlamda sayısız platform gördü ve çıkışını yaptığı platformlar arasına bir yenisi daha eklenebilir.

Geçtiğimiz günlerde oyunun kaynak kodunun sızmasının ardından, insanlar oyun hakkında yeni bilgiler bulmak için kaynak kodunu inceliyor.

GTA 5, Nintendo Switch'e Geliyor

X kullanıcısı @Budzcario tarafından bildirildiği üzere, kaynak kodlarında oyunun Nintendo Switch'e portuyla ilgili bazı kodlar yer alıyor ve bu da Rockstar Games'in hâlihazırda GTA 5'i Nintendo Switch'e getirmek için çabaladığı iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Son zamanlarda Rockstar Games, Red Dead Redemption ve Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition gibi eski oyunlarını Nintendo Switch'e getirdi, bu nedenle sıradaki portun GTA 5 olması oldukça muhtemel.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan ve satış rekorları kıran GTA 5 bugün itibari ile PC, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One ve Xbox 360'ta oynanabilir durumda. Oyunun Nintendo Switch portu hakkında daha fazla bilgi gelirse sizlere aktarıyor olacağız.

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