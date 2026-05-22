9.000 mAh Bataryalı Android Telefon Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

iQOO, yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. iQOO 16 olarak isimlendirilen yeni telefon IMEI veri tabanında görüldü. Telefonun bu veri tabanında ortaya çıkması, tanıtım tarihinin yakın olduğu anlamına geliyor. Bu arada telefon çok güçlü işlemci ve OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

iQOO 16 Neden IMEI Veri Tabanında Görüldü?

iQOO 16, I2601 model numarası ile birlikte IMEI veri tabanında ortaya çıktı. genellikle telefonlar IMEI veri tabanında ortaya çıktıktan sonra üç ile altı ay arasında tanıtılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO'nun yeni telefonuna dair merak edilen bütün soruları çok yakında cevaplanacak.

iQOO 16'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 200 MP veya 50 MP

200 MP veya 50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 16'da Hangi Ekran Özellikleri Bulunacak?

iQOO 16'nın ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. OLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu arada Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 165Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, AMOLED ekran, 6000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 6000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

iQOO 16'de Hangi İşlemci Bulunacak?

iQOO'nun yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. iQOO 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'da en iyi grafikli mobil oyunlar bile yüksek FPS değerleriyle oynanabilecek. Bu arada sekiz çekirdeğe sahip bu işlemci daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda mevcut.

iQOO 16'nın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel veya 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli iQOO 15'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

iQOO 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO 16'nın 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

iQOO 16 Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO 16'nın 5000 yuan civarında bir fiyat ile satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu da güncel kur ile birlikte 33 bin 616 TL'ye denk geliyor. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 65 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

iQOO 16'nın ekran özelliklerinden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.