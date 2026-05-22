Kafa Takibi Özellikli Kulaklık Tanıtıldı! 50 Saat Pil Ömrü Sunuyor

Anker, yeni düzenlenen etkinlikte Soundcore Liberty 5 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte kablosuz kulaklığın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. Cihaz, gürültü engelleme, sesli asistan, uzamsal ses desteği ve daha birçok özellik sunuyor. Tasarımı ise modelin dikkatleri üzerinde toplamasını sağlıyor.

Soundcore Liberty 5 Pro'nun Özellikleri Neler?

Sürücü: 9,2 mm dinamik sürücüler

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Kafa Takibi Özellikli Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Yapay Zeka Asistanı: Mevcut

Pil Ömrü: ANC açıkken kulaklık başına 6,5 saat, şarj kutusuyla 28 saat / ANC kapalıyken kulaklık başına 12 saat, şarj kutusuyla 50 saat

Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut (8 mikrofonla destekleniyor)

Aynı anda bağlanabilen maksimum cihaz sayısı: En fazla 3 cihaz

Renk Seçenekleri: Gece yarısı, titanyum pembesi, bulut beyazı ve titanyum mavisi

Soundcore Liberty 5 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirilmişken kulaklıkların her biri 6,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 28 saati buluyor. Söz konusu özellik devre dışı bırakıldığında ise kulaklıkların her birinin sunduğu pil ömrü 12 saate kadar çıkıyor. Şarj kutusu ile birlikte toplam süre 50 saati buluyor. Öte yandan hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece 5 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım süresi elde edilebiliyor. Bu arada Mart 2026'nın başında tanıtılan Soundcore Space 2'nin aktif gürültü engelleme özelliği etkinken 50 saat, devre dışıyken 70 saat pil ömrüne sahip olan bir kulaklık olarak piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım.

Soundcore Liberty 5 Pro'da Uzamsal Ses Desteği Var mı?

Yapay zeka destekli asistanla birlikte gelen Soundcore Liberty 5 Pro, kafa izleme özelliğine sahip olan uzamsal ses desteği sunuyor. Bu özellik sayesinde tamamen başınızı ne yöne doğru çeviriyorsanız ses de ona göre geliyor. Örneğin bir müzik dinlerken kendinizi gerçekten de bir konserde gibi hissediyorsunuz.

Soundcore Liberty 5 Pro Gürültü Engelliyor mu?

Soundcore Liberty 5 Pro, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu, etraftaki seslerin otomatik olarak algılanıp ilgili ses dalgalarının tam tersini üreterek duymak istenmeyen gürültü kaynağının ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Kulaklık, Thus AI çipi sayesinde sesleri sürekli olarak tarıyor. Böylece çevre gürültüsü değiştiği an gürültü engelleme oranı da ona göre değişiyor. Örneğin toplu taşımadan çıkıp kütüphaneye vardığınızda buradaki alan sessiz olduğu için gürültü engelleme seviyesi düşecektir ve bu da pil ömrüne olumlu katkı sağlayacaktır.

Diğer yandan cihazda sesli görüşmelerde devreye giren çevresel gürültü azaltma özelliği bulunuyor. 8 mikrofonla desteklenen bu özellik sayesinde kulaklık konuşurken çevreden gelen sesleri bastırarak sizin sesinizi ön plana çıkmasını sağlıyor. Böylelikle karşı tarafta sizi net bir şekilde duyabiliyor.

Soundcore Liberty 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Soundcore Liberty 5 Pro için 179.99 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 9 bin 556 TL'ye denk geliyor. Tabii, vergiler ve diğer maliyetleri göz önünde bulunduracak olursak kulaklığın Türkiye'de satışa sunulması durumunda 12 bin TL civarında olabileceğini söylemek mümkün.

Soundcore Liberty 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Soundcore kulaklıkların önemli bir kısmı şu anda Türkiye'de satılıyor. Hatta bunların arasında Soundcore Liberty 5 de bulunuyor. Dolayısıyla Liberty 5 Pro'nun da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmî açıklamada bulunulmadı. O yüzden planların değişebileceğini ayrıca not düşelim.

Editörün Yorumu

Soundcore Liberty 5 Pro'nun özellikle ideal pil ömrüne sahip ve gürültü engelleme performansı yüksek olan kulaklık arayışında olanlara hitap eden bir model olduğunu düşünüyorum. Kulaklık 50 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Öte yandan hem dinleme hem sesli görüşme için de gürültü engelleme özelliği içeriyor. Bu da onu dışarıda kullanım için en ideal seçeneklerden biri hâline getiriyor.