GTA 5 İzometrik Kamera Açısı ile Nasıl Görünürdü? (Video)

GTA 5 izometrik kamera açısı ile nasıl görünürdü? İnternet üzerinden yayımlanan bir video, çoğu kişi tarafından merak edilen sorunun yanıtını gözler önüne serdi. Paylaşılan videoya dair detaylar haberimizde.

GTA 5'i İzometrik Kamera Açısı ile Gösteren Video Paylaşıldı

Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Grand Theft Auto 5'te FPS ve TPS kamera açıları arasında geçiş yapılabiliyor. Peki, yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan açık dünya oyunu, izometrik kamera açısına sahip olsaydı nasıl görünürdü?

Flurdeh isimli bir YouTube kanalı, Grand Theft Auto V isimli video oyununu izometrik kamera açısı ile gösteren bir video paylaştı. Yayımlanan videoda popüler açık dünya oyunu, Sim City benzeri bir atmosfer sunuyor.

Grand Theft Auto 5'in Los Santos şehrini minyatür bir dünyaya dönüştürmek için Tilt Shift kullanıldı. GTA 5'in SimCity benzeri bir sürümünün nasıl görünebileceği hakkında fikir sunan video, elbette indirebileceğiniz bir mod değil.

İlk olarak 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına çıkan GTA 5, büyük bir başarı elde ettikten sonra 2014 yılında Xbox One ve PlayStation 4 için satışa sunuldu. Kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça popüler hâle gelen oyunun PC sürümü ise 2015 yılında çıkışını gerçekleştirdi.

Grand Theft Auto V'in izometrik kamera açısına sahip olsaydı nasıl görünüme sahip olacağı hakkında fikir veren video hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.