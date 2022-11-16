GTA 5'in Kaynak Kodları Sızdırıldı

Bu sene oyun dünyasındaki en büyük sızıntılardan biri Rockstar Games tarafında gerçekleşmişti. Firmanın henüz yapım aşamasında olan sıradaki projesi GTA 6'nın kaynak kodları da dahil olmak üzere birçok oyun için görseli sızdırılmıştı. Fakat GTA 6 sızıntılarının ardından Rockstar Games tarafındaki skandallar bitmiyor.

Bugün GTA 5'in kaynak kodları, ünlü web tabanlı depolama servisi GitHub üzerinde paylaşıldı. Paylaşılan kodlar içerisinde GTA Online hakkındaki geliştirici notları ve anti-hile sisteminin detayları gibi önemli bölümler bulunuyor.

2022 Rockstar Games İçin Zor Geçti

GTA ve Red Dead Redemption gibi yapımlarla oyun dünyasının öncü firmalarından biri olmayı başaran Rockstar Games, 2022 yılında kurbanı olduğu birçok hack saldırısı sonrasında büyük yaralar aldı.

Sızdırılan GTA 5 kodlarına hala GitHub üzerinden erişilebiliyor. Ancak yayınlanan bu kodların herhangi bir şekilde başka bir projede kullanılması, Rockstar Games'in dava açmasıyla sonuçlanabilir. Sonuç olarak kaynak kodlarının yayınlanması, çok daha detaylı GTA 5 modları göreceğimiz anlamına gelmiyor.

Öte yandan Rockstar Games, devam eden projelerinde benzer bir kaynak kod şeması kullandıysa önemli değişiklikler yapmak zorunda kalabilir. Haliyle bu durum GTA 6 gibi projelerin daha geç çıkmasına sebep olabilir.