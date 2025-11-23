Bu GTA 5 Özelliği Başka Bir GTA Oyunu İçin Planlanmış

Bildiğiniz gibi GTA 5, seride birden fazla karakteri yönettiğimiz ve bu bağlamda her birinin diğer ikisine etki ettiği bir deneyim ile karşımıza çıkmıştı. Kullanılan mekanik de bir hayli dikkat çekmiş ve oyun sektörüne büyük etkisi olmuştu. Ne var ki esasen yıllar önce başka bir oyun için planlanmış. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

GTA 5 Karakterler Arası Değişim, GTA San Andreas İçin Planlanmış

Söz konusu durum, mod üreticisi Kaizo tarafından keşfedildi. Kaizo, GTA: San Andreas kaynak kodlar arasında keşfettiği izler ile iki ayrı karakter arasında geçişin yapılacağı bir mekaniğe rastlamış. Bu da gösteriyor ki, PlayStation 2 ve Xbox konsolları teknik açıdan yeterli olsalarmış, GTA 5 oyununda kullanılan mekaniği CJ karakterinin hikayesinde görecekmişiz.

Yakın bir zaman önce GTA: San Andreas için yayınlanan hayran yapımı Real Multiple Protagonist modu ise, her ne kadar bu sistem resmi olarak oyunda uygulanmadığı için görevlerde tam anlamıyla bir desteği olmasa da, işleyişin nasıl olacağı konusunda bir fikir vermeyi başarabiliyor.

Kullanıcılar tarafından moda gösterilen ilgi ve olumlu yorumlar, üzerinden on bir yıl geçmiş olmasına rağmen halen ne denli sevildiğini de bir bakıma ortaya koymuş oldu. Ayrıca söz konusu karakterler arası geçiş mekaniğinin esasen GTA: San Andreas için planlanmış olduğu gerçeği de oyuncular arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Piyasadaki güncel GTA oyununda kullanılan mekanik hoşunuza gitmiş miydi? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizler ve diğer kullanıcılar ile paylaşmayı ihmal etmeyin.