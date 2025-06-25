Merakla Beklenen GTA 6 Xbox Mağazasına Geldi!

Rockstar Games, 6 Mayıs 2025 tarihinde Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6'nın ikinci fragmanını yayınlamıştı. İkinci fragmandan haftalar sonra önemli bir gelişme yaşandı. GTA 6 Xbox mağazasına eklendi.

Xbox Mağazasında GTA 6 Sayfası Açıldı

En iyi açık dünya oyunları arasına katılmaya hazırlanan GTA 6'nın Xbox sayfası açıldı. Bu sayfa üzerinden oyun istek listesine eklenebiliyor. Bunun için hesabınıza giriş yaptıktan sonra "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklamanız yeterli.

Xbox sayfasında platformlar, yayıncı, geliştirici ve açıklama gibi bilgiler bulunuyor. Sayfanın üst kısmında Rockstar Games tarafından paylaşılan Grand Theft Auto VI duvar kâğıdı yer alıyor. Bunların yanı sıra oyunun tanıtı mvideosu ve ekran görüntüleri de mevcut.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncu tarafından beklenen GTA 6 geçtiğimiz aylarda PlayStation mağazasına da gelmişti. PlayStation mağazasından oyunu istek listesine ekleyebilirsiniz.

GTA 6 Yeni Fragmanı Nasıl İzlenir?

Rockstar Games'in resmî YouTube kanalından yayınlanan yeni tanıtım videosu 2 dakika 46 saniye uzunluğunda. İlk kez oyuna bu kadar kapsamlı bir bakış atma imkânı sunan fragman, GTA 6'nın yeni nesil grafiklerle ne kadar çarpıcı olabileceğini gözler önüne seriyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6'nın ertelendiğini ve 26 Mayıs 2026'da çıkacağını açıklamıştı. Take-Two, Rockstar Games'in aldığı bu kararı desteklediğini ve Grand Theft Auto VI'nın oyuncuların beklentilerini karşılayacağını bir kez daha yinelemişti.