GTA 5’in Trevor’ından Şok Eden GTA 6 Açıklaması!

Rockstar Games’in efsane GTA serisi, önümüzdeki yıl çıkacak yeni oyun GTA 6 ile yine oyun dünyasının gündeminde olacak. Şirket şimdiye kadar oyun için iki fragman yayınladı. Bununla birlikte her geçen gün yeni iddialar gelmeye de devam ediyor. Son olarak GTA 5’te Trevor karakterine hayat veren Steven Ogg, GTA 6 hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trevor'a Hayat Veren Steven Ogg, GTA 6 İçin Heyecanlı Değil

Trevor, hiç şüphesiz GTA 5’in en sevilen karakterlerinden biri. Karakterin yapısı ve yaşam tarzı, oyuncular tarafından oldukça eğlenceli bulunuyor. The Walking Dead dizisinde Simon karakterini canlandırmasıyla da tanınan Steven Ogg, görünen o ki 2013’te çıkan GTA 5’i hiç oynamamış. Hatta GTA dışında da hiçbir video oyunu deneyimlememiş. Bir oyuxncu olmadığını dile getiren Ogg, GTA 6 için de herhangi bir heyecan hissetmediğini söyledi.

Ogg, şu ifadelere de yer verdi:

Biri bana ‘Bir gün mutlaka GTA 5’i oynamalısın’ dedi. Ben de ‘Neden?’ dedim. ‘Çünkü çok iyi’ dediler. Ben de ‘Peki o zaman sen de bir gün Dostoyevski’nin Suç ve Ceza kitabını oku’ dedim. Sonra adamın yüzü tamamen boşlaştı. Kitaplar benim işim” diye konuştu.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Jason ve Lucia adlı karakterleri başrollerinde bulunduracak GTA 6, Mayıs 2026’da PS5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapacak. PC sürümünün ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.