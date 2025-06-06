GTA 6'nın Fragmanını Bir De Böyle İzleyin! (Video)

Grand Theft Auto 6 için yayınlanan fragman, oyun dünyasını çalkalamıştı. Bir GTA 6 hayranı, fragmanı baştan sona elden geçirdi ve LEGO versiyonunu yaptı.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Rockstar Games'in bir ay önce yayınladığı Grand Theft Auto 6 ikinci fragmanı, yayınlandığı günden itibaren oyun dünyasında büyük ses getirmişti. O zamandan beri oyuncular, fragmana bakarak yeni teoriler üretmekle kalmıyor; GTA 5 oyununa da modlar yaparak GTA 6 dünyasını taklit etmeye çalışıyorlar.

GTA hayranlarından biri, bir aydan kısa süren bir çalışmayla GTA 6'nın ikinci fragmanını taklit etmeyi başardı. Ancak bir fark vardı: Hayran versiyonu, LEGO'dan ilham alındı.

GTA 6 İkinci Fragman — LEGO Versiyon

X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı @FG_Artist (diğer adıyla LegoMe_TheOG), ilginç bir projeye imza atarak GTA 6 fragmanını taklit etmeyi başardı. Kullanıcı bu fragmanı hayata geçirirken hem yapay zekadan faydalanmış, hem de gerçek dünya objelerini kullanmış. Orijinal fragmanda yer alan içerik, LEGO versiyonunda da titizlikle uygulanmış ve ortaya böyle bir video çıkmış:

LEGO versiyonu orijinaliyle karşılaştırmak isterseniz, Grand Theft Auto 6 ikinci fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:

 

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