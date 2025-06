GTA 6'nın Fragmanını Bir De Böyle İzleyin! (Video)

Rockstar Games'in bir ay önce yayınladığı Grand Theft Auto 6 ikinci fragmanı, yayınlandığı günden itibaren oyun dünyasında büyük ses getirmişti. O zamandan beri oyuncular, fragmana bakarak yeni teoriler üretmekle kalmıyor; GTA 5 oyununa da modlar yaparak GTA 6 dünyasını taklit etmeye çalışıyorlar.

GTA hayranlarından biri, bir aydan kısa süren bir çalışmayla GTA 6'nın ikinci fragmanını taklit etmeyi başardı. Ancak bir fark vardı: Hayran versiyonu, LEGO'dan ilham alındı.

X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı @FG_Artist (diğer adıyla LegoMe_TheOG), ilginç bir projeye imza atarak GTA 6 fragmanını taklit etmeyi başardı. Kullanıcı bu fragmanı hayata geçirirken hem yapay zekadan faydalanmış, hem de gerçek dünya objelerini kullanmış. Orijinal fragmanda yer alan içerik, LEGO versiyonunda da titizlikle uygulanmış ve ortaya böyle bir video çıkmış:

yeah anyway I recreated the entire GTA 6 trailer in LEGO ...for REAL!!@RockstarGames @GTAVIMedia @LEGO_Group #LEGO #GTAVI https://t.co/2gBcLpILss pic.twitter.com/QbLZD3U7IL