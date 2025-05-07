GTA 6'nın 2. Fragmanı Çıktı, Hikayenin Detayları Netleşti! İşte Tüm Karakterler

Dünya çapında milyonların beklediği oyun Grand Theft Auto 6 için nihayet beklenen oldu ve ikinci fragman yayınlandı. Lucia ve Jason ikilisinin başrolde olacağını zaten biliyorduk ama şimdi onlara eşlik eden karakterlerin de detaylarına bu fragmanla birlikte erişmiş olduk.

Lucia Caminos ve Jason Duval ortalığı karıştıracak ikili; Lucia hapisten yeni çıkmış, Jason ise onu karşılamaya gelen, sorunlu geçmişini geride bırakmaya çalışan biri.

Bu ikili yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama işler pek de planladıkları gibi gitmiyor.

GTA 6 Hikayesinin 5 Yan Karakteri

Jason'ın yakın arkadaşı Cal Hampton, hem sahada hem barlarda yanlarında. Coast Guard radyo kanalını dinlemekten hoşlanıyor ve Lucia'nın arkadaşlarıyla tanışmak için fırsat kolluyor.

Boobie Ike, Vice City'nin tanınan yüzlerinden. Emlak, gece kulüpleri ve müzik işini elinde tutuyor. Onun geniş çevresi hem para hem de bağlantı açısından önemli. "Kulüp parası stüdyoyu döndürür, uyuşturucu parası ise hepsini finanse eder." diye konuşması, işlerin nasıl yürüdüğünü açık açık bizlere gösteriyor.

Stüdyonun parlayan ismi ise Dre'Quan Priest. Bir yandan yapımcılık yaparken diğer yandan uyuşturucu satarak müzik kariyerini finanse etmeye çalışıyor. Onun keşfi ise sosyal medyada dikkat çeken ikili Real Dimez. DWNPLY ile bir hit parça çıkarmışlar bile ve şimdi yeni şarkılar peşinde koşuşturup duruyorlar.

Bir diğer önemli figür ise deneyimli banka soyguncusu Raul Bautista. Aşırı risk almayı seven, büyük vurgunların peşinden giden biri. Jason ve Lucia onunla iş birliği yaparsa işler muhtemelen onlar için pek iyi gitmeyecek ama Raul o kadar özgüvenli ki bu ikiliyi kolayca ikna edebilir.

Fragmandaki Diğer Detaylar

Fragmanlarda kısa süreliğine görünen bazı yan karakterler de var ama şimdilik detaylı bilgiler paylaşılmadı. Ama meraklısına kısa süren bir fragman bile yetiyor. Tüm bu detayları ortaya çıkarmak için fragmanı tekrar tekrar izleyenler ve her saniyesinde durduranlar var.



GTA 6'nın suç teması elbette ki devam edecek. Arabalı kovalamacalar, silahlı soygunlar ve bol aksiyon, oyundaki ana karakterlerin peşini bırakmayacak, hem de onlar kaçmaya çalışmasına rağmen. Jason'ın geçmişinde orduya katılmış olması ama sonra yine yanlış çevrelere bulaşması da onun karakterini şekillendiriyor. Yan karakterler de ona bu yolda ya yardım ya fenalık ediyor.