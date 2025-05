GTA 6 Çıkana Kadar Kopyasını Oynayarak Avunabilirsiniz (SPOILER İçerir)

Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi nihayet belli oldu ve oyuncuların gizemli bekleyişi sona erdi. Tabii oyunun sonraki yıla ertelenmiş olması pek çok kişinin hoş karşılamadığı bir durumdu. AAA yapımı oyunların çok uzun süre geliştirilme aşamasında kalması şaşılacak şey değil, ancak GTA 6'nın geliştirici stüdyosu Take-Two, bu zamana kadar buzdağının çok az bir kısmını göstererek oyuncuları öfkelendirecek derecede uzun süre içeriksiz, fragmansız bekletti.

Kimilerine göre bu aslında stüdyonun bir pazarlama taktiğiydi. Beklentileri arşı alâya çıkarıp sonrasında hiçbir söz söylememek; ardından oyunun muntazamlığıyla çıktığı zaman bütün tepkileri susturmak gibi bir amaçları vardı.

Oyuncular bu "pazarlama stratejisine" hiç sıcak bakmıyorken GTA 6'ya rakip olacak ve çok kısa süre içinde piyasaya çıkacak oyunun yeni videoları internete sızdırıldı.

Grafik, Oynanış, Her Şeyiyle GTA 6 Gibi: MindsEye

GTA 6 rakibi dedik çünkü mekanikleriyle ve grafikleriyle GTA 6'ya oldukça benziyor ve geliştirici koltuğunda Build A Rocket Boy oturuyor — ki eski GTA geliştiricilerinin bir araya geldiği bir ekip bu.

Sızdırılan görüntüler şu an her yerde. Reddit kullanıcıları görüntülere hızlıca ulaştı ve detayları ortaya döktü. Üçüncü şahıs kamera, siper alma mekaniği, klasik çatışma sahneleri... Her şey GTA tarzı ama biraz daha cilalanmamış gibi duruyor. Bir Twitch yayıncısı bu görüntüleri dayanamayıp canlı yayınında gösterdi.

Dün ise resmi olarak oynanış videosu paylaşıldı:



Videonun altına gelen yorumlara bakarsanız çoğunluk "GTA 6 gelene kadar bununla idare ederiz," gibi söylemlerde bulunmuş. MindsEye için asıl büyük sınav ise 10 Haziran'da başlayacak. Oyun PS5, Xbox Series X/S ve PC için piyasaya sürülecek. Yaklaşık 15 saatlik bir hikaye moduna sahip olan bu oyunun gerçekten GTA 6'ya rakip olup olmayacağını o zaman göreceğiz.