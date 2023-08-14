GTA 6'dan Yeni Detaylar: Dinamik Saç Uzatma Sistemi Geliyor!

GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülen tüm zamanların en popüler açık dünya oyunlarından biri, öyle ki serinin hayranları ve tüm oyun basını o tarihten beri GTA 6'yı merakla bekliyor. Bugün de GTA 6'ya dair yeni bir detay ortaya çıktı.

Rockstar açık dünya oyunlarını daha gerçekçi hâle getirmek için oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor ve yakın tarihli bir rapora göre oyunun Red Dead Redemption 2'deki gibi dinamik bir saç uzatma sistemine sahip olacağı söyleniyor.

GTA 6 NEWS tarafından yakın zamanda atılan bir tweet'te, GTA 6'nın Rockstar'ın bir diğer popüler oyunu Red Dead Redemption 2'de yer alan dinamik bir saç uzatma sistemine sahip olacağı söyleniyor.

GTA 6 has been rumored to feature a dynamic hair growth system that allows characters to grow their hair and beard over time without visiting the barbershop.

(Image Creds: Hossein Diba) pic.twitter.com/fzEy0e1aL9 — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) August 11, 2023

Dinamik Saç Uzatma Sistemi Nedir?

Bilmeyenler veya henüz Red Dead Redemption 2 oynama şansı bulamayanlar için dinamik saç uzatma, karakterinizin zaman içinde saç ve sakallarının uzamasını sağlayan bir sistemdir. Bu aynı zamanda oyuncuların, karakterlerinin saçını ve sakallarını boyutuna göre daha özelleştirilebilir hâle getirmelerini sağlıyor.

Rockstar henüz bu özelliğin gerçekten oyun içinde olup olmadığı konusunda resmî bir açıklama yapmadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.