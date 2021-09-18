GTA 5'in Michael'ından GTA 6 Çıkış Tarihi Hakkında İpucu!

GTA 5'te Michael de Santa karakterini canlandıran Ned Luke, GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili paylaşımda bulundu. Grand Theft Auto V'in 8. yılını Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweet ile kutlayan Luke aynı zamanda GTA VI'yı bekleyenlere de göz kırptı.

Geçen gün GTA 5'in 8. yıl dönümüydü. Video oyununun çıkışından bu yana 8 yıl geçti. Grand Theft Auto 5'in yıl dönümü ne yazık ki GTA 6 duyurusu olmadan geldi ancak GTA V'te Michael de Santa karakterini seslendiren oyuncudan serinin yeni oyunu ile ilgili yüreklere su serpen bir ipucu geldi.

Ned Luke, GTA 6 Çıkış Tarihi Bekleyen Oyunculara Seslendi

GTA 5'te Michael karakterini seslendiren Luke, video oyununun yıl dönümünü kutlarken Rockstar Games'a karşı kızgın olan hayranları da unutmadı. Luke, paylaştığı tweette, "Bazıları için mutlu bir GTA V günü, bazıları için o kadar da mutlu bir gün değil" ifadelerini kullandı. Tweetin sonunda ise #TrusttheProcess (sürece güven) hashtagini kullandı.

Happy GTAV Day for some...no so happy for others...Either way, it's been one hell of a 15 minutes. GTAV is VIII ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @Shawn_Fonteno @StevenOgg #TrustTheProcess pic.twitter.com/F7JHm8893W — Ned Luke (@ned_luke) September 17, 2021

Rockstar Games ve Take-Two Interactive, GTA IV'ün Nisan 2008'deki çıkışından yaklaşık 5 yıl sonra GTA 5'i PlayStation 3 ve Xbox 360 oyun konsolları ile sınırlı olarak piyasaya sürdü. Serinin diğer oyunlarına bakılacak olduğunda bir sonraki video oyununu beklemek için gerekli süre aşağı yukarı 5 yıldı ancak GTA 5'in çıkışından bu yana dün itibarıyla tam olarak 8 yıl geçti ve GTA VI ile ilgili hala küçük bir ipucu dahi paylaşılmadı.

GTA 6'nın çıkmaması ve bununla birlikte yeni oyunla ilgili küçük bir bilgi dahi paylaşılmaması, Rockstar Games'in GTA Online'a ağırlık vermesinden ötürü yeni oyuna odaklanılmadığı gibi söylentilerin oyuncular arasında yayılmasına yol açtı.

Ned Luke, GTA 5'in PS3 ve Xbox 360 oyun konsollarına ilk çıkışından bugüne geçen 8 yılı kutlamak için Twitter'da paylaştığı tweeti ekip arkadaşları Steven Ogg (Trevor) ve Shawn Fonteno'yu (Franklin) etiketleyerek #TrustTheProcess hashtagi ile sonlandırdı.

Görünüşe bakılacak olursa Luke, GTA hayranlarına sabırlı olmasını söylüyor. Luke'un da söylediği üzere sabırlı olmakta fayda var. Rockstar Games, son on yıl içinde oyunların kalitesine daha çok ağırlık verdi ve hikaye modunun herkes tarafından beğenilmesi için süreci iyi değerlendirdi. Luke'un tweetine bakılacak olursa GTA 6 çıkış tarihi belki yarını göstermeyecek ancak oyuncuları gerçekten tatmin edecek bir oyun olacak.