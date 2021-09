GTA 5'in Michael'ından GTA 6 Çıkış Tarihi Hakkında İpucu!

GTA 5'te Michael de Santa karakterini canlandıran Ned Luke, GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili paylaşımda bulundu. Grand Theft Auto V'in 8. yılını Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweet ile kutlayan Luke aynı zamanda GTA VI'yı bekleyenlere de göz kırptı.

Geçen gün GTA 5'in 8. yıl dönümüydü. Video oyununun çıkışından bu yana 8 yıl geçti. Grand Theft Auto 5'in yıl dönümü ne yazık ki GTA 6 duyurusu olmadan geldi ancak GTA V'te Michael de Santa karakterini seslendiren oyuncudan serinin yeni oyunu ile ilgili yüreklere su serpen bir ipucu geldi.

GTA 5'te Michael karakterini seslendiren Luke, video oyununun yıl dönümünü kutlarken Rockstar Games'a karşı kızgın olan hayranları da unutmadı. Luke, paylaştığı tweette, "Bazıları için mutlu bir GTA V günü, bazıları için o kadar da mutlu bir gün değil" ifadelerini kullandı. Tweetin sonunda ise #TrusttheProcess (sürece güven) hashtagini kullandı.

Happy GTAV Day for some...no so happy for others...Either way, it's been one hell of a 15 minutes. GTAV is VIII ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @Shawn_Fonteno @StevenOgg #TrustTheProcess pic.twitter.com/F7JHm8893W