GTA 6, Rockstar'ın 28 Yıllık Geleneği Bozmasına Neden Olabilir!

Rockstar, aradan geçen 12 yılın ardından GTA 6'nın çıkış tarihini açıkladı. Buna göre Grand Theft Auto VI, söz verilen ilk tarih olan 2025 yerine 26 Mayıs 2026'da PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Bu duyuru dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların tadını kaçırmış olsa da kısa süre önce yayınlanan ikinci fragman, oyuncuların dikkatini dağıtmayı başardı.

Sosyal medya kullanıcıları, GTA 6 çıkış tarihi yerine ikinci fragmandaki ince detayları konuşmaya başladı. Öyle ki insanlar ekstra bir şeyler bulma umuduyla fragmanı kare kare oynatarak izledi ve zoom yaparak yeni bilgiler edinmeye çalıştı. Bu sayede ortaya çıkan detaylardan biri ise herkesi şaşırttı. Görünüşe göre Rockstar, 28 yıllık geleneği GTA 6'yla yıkabilir.

GTA 6 Fragmanındaki Çocuk Figürü Tartışma Yarattı

Eğer ilki 1997'den bu yana çıkan GTA'lardan herhangi birini oynadıysanız, gerçekçi dünyasının önemli bir unsurdan yoksun olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bugüne çıkan hiçbir GTA oyununda açık dünyada çocuk bulunmamaktadır. Bu konuda oldukça hassas olan şirket, serinin şiddet içeren yapısı nedeniyle her zaman temkinli davrandı.

Ancak GTA 6 fragmanının yüksek çözünürlüklü versiyonlarını didik didik inceleyen oyunseverler, bunun değişebileceğini gösterdi. X hesabı TheGTAVerse tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsünde çocuğu andıran bir figür dikkatleri üzeirne çekti. Görselde bir masada yetişkilnlerin arasında daha küçük bir silüet bulunuyor.

Bazıları bunun GTA evrenine nihayet çocukların da dahil olduğunu gösterdiğini savunurken, diğerleri ise görüntünün perspektif kaynaklı böyle olduğunu idia ediyor. Elbette ki ikinci seçenek de mümkün ancak ilk ihtimal doğruysa Rockstar'ın neler yapacağı merak ediliyor.

Şiddet unsurları içeren oyunda çocuk karakterler bulunması durumunda Rockstar'ın başının ağrıma ihtimali oldukça yüksek. Ortaya çıkabilecek çirkin görüntüler oyunun bazı ülkelerde yasaklanmasına bile neden olabilir. Ancak şirket gayet de farklı çözümler bulmuş olabilir.

Bildiğiniz üzere The Elder Scrolls: Skyrim ve Fallout gibi oyunlarda da çocuk karakterler mevcut ama sistem, oyuncuların onlara zarar vermesine müsade etmiyor. Rockstar da GTA 6'da çocuklara izin verip onlara zarar verilmesini engelleyebilir. Ancak bir trafik kazasını ya da bomba patlamasını nasıl durdurabilir orası belirsiz.

Elbette ki yukarıda da belirttiğimiz üzere bunun bir perspektif hatasından ibaret olması da mümkün. Alternatiflerin çok daha zor olduğunu ve Rockstar'ın uğraşmak zorunda kalacağı problemleri de göz önünde bulundurursak şirketin bu hamleden kaçınması olası. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.