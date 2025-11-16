Görünüşe Göre GTA 6 Ertelemeleri Bilinçli Yapılıyor

Yayınlanan ilk fragmanı ile ortalığı kasıp kavuran ve rekorları altüst eden GTA 6 için başlangıçta 2025 yılının son çeyreği işaret ediliyordu. Ancak gelin görün ki, aralıklar ile gelen ertelemeler ile başlangıçta işaret edilen dönemin bir sene sonrasına kaldı. Yani 19 Kasım 2026 tarihini beklemek durumundayız. Her ne kadar beklentileri karşılayan ve hatta aşan bir deneyimin sunulması hedefiyle alınan kararlar olduğu söylense de, bunların arkasında başka bir şey varmış gibi görünüyor.

Rockstar Games, GTA 6 Oyununu Bilinçli Bir Şekilde Erteliyor Gibi Görünüyor

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia ile söz konusu ertelemenin Rockstar Games için 60 milyon USD miktarında bir yük getirdiği söylenmişti. Yani ay başına 10 milyon USD oluyor. Sektör analisti Joost van Dreunen ise iddia edilenin aksine, bu ertelemelerin Amerika menşeli şirkete hiçbir mali yükünün olmadığını söylüyor. Daha çok şirketin bir güç gösterisi yaptığı fikrinin savunuyor. Oyunla ilgili beklentinin çok değerli olduğunu ve bunu iyi bir şekilde kullandığını da sözlerine ekliyor.

Aslına bakarsanız, geçmişte de Rockstar Games oyunlarının ertelendiğini görmüştük. Netice olarak da ne kadar ertelenirse ertelensin, beklentileri aşan deneyimler yaşamıştık. GTA 6 açısından hedef ise son çeyrekte rahat bir çıkış dönemi yaratmak olduğu söylenebilir. Diğer büyük yayıncıların aynı döneme gelmemek için programlarında değişikliğe gitmeyi düşünmesi de bu hedefe ulaşmayı kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Son gerçekleştirilen finansal konferansta Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, yatırımcıların yeni GTA oyununa güveninde herhangi bir azalma yok. Bundaki en büyük gösterge ise Zynga tarafındaki toparlanma durumu ve 2K Games gelirlerinde eskiye oranla daha fazla gelirin elde edilmesi oldu.

Sektör analisti Joost van Dreunen de Rockstar Games çatı şirketinin bir taşla üç kuşu vurma stratejisi belirlediğini söylüyor. Aynı aynı anda hem borsayı, hem manşetleri ve hem de oyuncuları ele geçirmeyi istiyor. Yani hem Rockstar Games ve hem de Take-Two Interactive, hemen her yerde GTA 6 konuşulsun istiyorlar. Zaten ilk fragman ile ikinci fragman arasında oluşan boşluğun bir diğer nedeni hayranların oyun hakkında sürekli teoriler üretmesiydi. Erteleme haberleri de oyun tarihinin en büyük çıkışlarından bir tanesine imza atılması yönündeki planın bir parçası oluyor.