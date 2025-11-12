GTA 6'nın Ertelenmesi, Meclis Gündemine Taşındı!

Oyun dünyasının yıllardır nefesini tutarak beklediği GTA 6, Rockstar Games’in yaptığı son açıklamayla ikinci kez ertelendi. Bu haber büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Zira dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca oyuncu efsane serinin yeni halkasına kavuşmak için gün sayıyordu. Ancak gelen erteleme kararı, sabırları bir kez daha sınadı.

Duyurunun ardından sosyal medya adeta alev aldı. Pek çok oyuncu Rockstar Games'in güven veren açıklamalar yapmasına rağmen erteleme kararı alması karşısında öfkelendi. Kısa süre önce ise bu konu, Polonya Parlamentosu'nda gündeme geldi.

GTA 6'nın Ertelenmesi Polonya Parlamentosu'nda Gündeme Geldi

Polonya Parlamentosu’nda aşırı sağcı Konfederasyon Partisi milletvekili Witold Tumanowicz, GTA 6’nın Kasım 2026'ya ertelenmesiyle ilgili haberi kürsüye taşıdı. Rockstar Games’in açıklamasıyla aynı saatlerde yapılan oturumda söz alan Tumanowicz, erteleme kararını diğer milletvekilleriyle paylaştı.

Konuşmasında bunu büyük bir skandal olarak ifade ederken, insanların bu kararı protesto etmek için sokağa çıkabileceğine yani protesto yapabileceğine dair esprili ifadeler kullandı. Açıklamasının tamamı şu şekilde:

Parlamenter açıklamam kapsamında çok rahatsız edici bir gelişmeyi sizlere bildirmek istiyorum. Bir saat önce Rockstar Games, GTA 6’nın çıkışının bir sonraki yıla ertelendiğini duyurdu. Bu büyük bir skandal. Açıkçası, insanlar böyle bir şey için sokağa çıkmazsa… ne olur bilmiyorum.”

— Witold Tumanowicz

Tumanowicz’in bu esprili çıkışı diğer milletvekillerinden tepki aldı. Polonya siyasetiyle ilgisi olmayan bir konunun parlamentoda gündeme taşınması halk arasında da rahatsızlık yarattı. Ülkedeki kullanıcıların büyük bir kısmı bu açıklamayı tamamen gereksiz bulurken, çözüm bekleyen çok daha önemli sorunlar varken böyle bir konunun konuşulmasına tepki gösterdi.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları milletvekilinin bu çıkışı, GTA 6'yı bekleyen çocuğunun isteği üzerine yapmış olabileceğine dair mizahi yorumlarda bulundu. Hatta oyunun ertelenmesi konusunun konuşulması gereken bir sonraki yerin Birleşmiş Milletler olması gerektiği yönünde şakalar da yapıldı.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, ikinci ertelemeyle birlikte GTA 6’yı 19 Kasım 2026’da piyasaya sürmeyi hedefliyor. Ondan önce Mayıs 2026 şeklinde açıklama yapılmıştı. Üçüncü bir erteleme olmadığı sürece oyunun 19 Kasım 2026'da oyuncularla buluşması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.