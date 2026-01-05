Rockstar İçinden Bilgi Sızdı! GTA 6 Yine Ertelenecek mi, Kaç Para Olacak?

Oyun dünyasının uzun süredir merakla beklediği GTA 6 için heyecan devam ediyor. İlk olarak Şubat 2022'de resmi olarak duyurulan ve Aralık 2023'te yayınlanan ilk fragmanıyla büyük bir heyecan yaratan yapım, bugüne kadar iki kez ertelendi. Şu an için çıkış tarihi ise Kasım 2026 olarak belirlenmiş durumda.

Kasım ayına yaklaşırken yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Rockstar içinden yeni bir bilgi sızdı. Peki GTA 6 üçüncü kez ertelenecek mi? GTA 6 fiyatı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

GTA 6 Yine Ertelenecek mi?

Oyun sektöründe sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson’un paylaştığı bilgilere göre GTA 6 üçüncü kez ertelenmeyecek ve planlandığı gibi 19 Kasım 2026’da piyasaya sürülecek. Bazı kaynaklar oyunun 2027’ye kayabileceğini iddia etmişti. Ancak Rockstar içinden gelen bilgiler, şimdilik böyle bir planın olmadığını gösteriyor.

Henderson’a göre şirket, oyunu ikinci kez erteledikten sonra kazandığı süreyi kullanarak oyundaki eksikliklerin büyük kısmını tamamladı. Ayrıca GTA 6 fiyatının yaklaşık 80 dolar civarında olacağı belirtiliyor. Önceki söylentiler ise 100 dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyordu.

PC sürümünün ise 2027’de çıkması bekleniyor. Daha önceki iddialar bilgisayar oyuncularının yapıma çok daha geç kavuşacağını gösteriyordu. Bu nedenle 2027 tahmini oldukça sürpriz oldu. Tabii tüm bu bilgilerin şu an için kesin olmadığını unutmamak gerekiyor. Zira resmi bir doğrulama yapılmadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.