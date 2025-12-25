GTA 6'nın Üçüncü Fragmanı Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Rockstar Games'in büyük bir merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6, geçtiğimiz aylarda 19 Kasım 2026 tarihine ertelendi. Oyunun bir kez daha ertelenmesinden sonra oyuncuların morali zaten bozuldu ancak yeni ortaya çıkan bilgilere bakılacak olursa oyunun üçüncü fragmanın yayınlanacağı tarih, bundan çok daha kötü duygulara kapılmalarına neden olacak.

GTA 6'nın Üçüncü Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

GTA 6'nın üçüncü fragmanının 14 Haziran 2026 tarihinde yayınlanacağı iddia edildi. İlk oynanış videosu ise 15 Eylül 2026'da yayınlanacak. Bu oynanış videosunun toplam süresinin 7 dakika olacağı belirtildi. İkinci oynanış videosu ise tahmin edilebileceği üzere oyunun çıkış tarihine daha yakın bir dönemde paylaşılacak.

Son oynanış videosu, 13 Ekim 2026'da oyuncularla buluşacak ve bu, bir önceki oynanış videosundan 2 dakika daha uzun yani toplamda 9 dakika uzunluğa sahip olacak. Paylaşılan bilgilere göre Rockstar Games, oyunla ilgili pazarlama çalışmalarına 9 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Belirtilen tarihten itibaren Grand Theft Auto VI çok daha fazla karşımıza çıkmaya başlayacak.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Grand Theft Auto 6'nın nasıl bir oyun olacağı hakkında çok az ayrıntı mevcut olsa da hem paylaşılan bilgiler hem sızıntılardan hareketle GTA 6'ya genel bir bakış atmak mümkün. Bu oyun, GTA serisinde ilk kez oynanabilir kadın karakteri yöneteceğimiz bir oyun olacak. Oyunda Lucia ve Jason olmak üzere iki karakter olacak. Söz konusu çiftin Bonnie ve Clyde'dan ilham alınarak geliştirildiği düşünülüyor.

Lucia çok daha hırslı ve fevri tavırları ile öne çıkacak. Jason'ın askeri geçmişi olduğu söyleniyor, Lucia'ya göre daha temkinli bir karakter olması muhtemel. Ana hikâyenin yaklaşık 70-75 saatlik bir oynanış sunacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Tüm GTA oyunları arasında şimdiye kadarki en çok beklenen oyun, GTA 5'in haritasından yaklaşık 2,5 kat daha büyük olacak. Binaların yaklaşık yüzde 40'ına girilebilecek.

Red Dead Redemption 2'den birçok önemli unsur, bu oyunda da yer alacak. NPC'ler çok daha akıllı olacak. Karakterlerin saç ve benzeri ayrıntıları üzerinde çok titiz çalışıldığı belirtiliyor. Ayrıca TikTok ve Instagram benzeri uygulamalar bulunacak. Beklenmedik hava olaylarının oynanış üzerinde ciddi etkisi olacağı da ifade ediliyor.