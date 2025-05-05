Oyun Sektörü GTA 6'nın Ertelenmesi Sebebiyle Krizin Eşiğinde

Rockstar'ın merakla beklenen oyunu GTA 6 için işler resmen rayından çıktı. Oyunun 2025 sonbaharında çıkması beklenirken, yeni açıklamaya göre çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak güncellendi. Kulağa basit bir ertelenme olayı gibi geliyor olabilir ama meselenin özünde yalnızca oyuncular değil, tüm sektörün olumsuz yönde etkilenmesi gibi bir ihtimal yatıyor.

Peki nasıl? Nasıl oluyor da bir oyun tüm sektörü etkileyebiliyor? Gelin hep beraber inceleyelim...

Konsol Oyuncuları GTA 6 İçin Geri Dönecekti

Circana'dan analist Mat Piscatella'ya göre GTA 6'nın bu yıl gelmemesi, 2025 boyunca ABD'deki oyun harcamalarında tek haneli oranlarda düşüşe yol açabilir. Hatta bu öyle bir düşüş olacak ki pandemiden önceki seviyelere kadar gerileme bekleniyor. Çünkü GTA 6 yalnızca büyük bir oyun değil, aynı zamanda uzun süredir konsoluna dokunmayan milyonlarca oyuncuyu yeniden harekete geçirecek bir "mega tetikleyici" olarak görülüyor.

Piscatella, GTA 6'nın sadece PS5 ve Xbox Series X|S satışlarını değil, aynı zamanda oyun sektörüne yatırım yapan şirketlerin ilgisini de tazeleyebileceğini söylüyor. Şimdi erteleme söz konusu olduğundan sektör için umut veren o ivmenin en az bir yıl daha ertelenmesi ihtimali masada.

Borderlands 4 ve Mafia Oyunu Yolda

Rockstar'ın çatısı altındaki Take-Two, bu yıl için Borderlands 4 ve Mafia: The Old Country gibi projelere güveniyor. Ayrıca spor oyunları serileri de sahnede kalacak.

Diğer yandan Activision'ın yeni bir Call of Duty oyununu piyasaya sürmesi bekleniyor. Nintendo'nun Switch 2 konsolu ve onunla birlikte çıkacak olan Mario Kart World ise umut vadeden diğer projeler arasında.

Ama gelin görün ki uzmanların görüşü net: Saydığımız hiçbir oyun bir Grand Theft Auto 6 kadar etki yakalayamayacak. Piscatella açıkça "Böyle bir erteleme kimsenin hayrına olmaz" diye konuştu. Ona göre bu sene GTA 6'ya harcanacak milyonlarca doların çoğu buhar olup uçacak ve başka oyunlara kaymayacak.