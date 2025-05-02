GTA 6'yı Ertelemenin Bedeli Ağır Oldu! Şirketin Hisseleri Çakıldı

Rockstar Games, geçtiğimiz yıl GTA 6'nın ilk fragmanını yayınlayarak oyun dünyasında adeta yeni bir dönemin fitilini ateşledi. Şirket oyunun 2025'te piyasaya sürüleceğini duyurmuştu ancak beklendiği gibi ertelendi.

Geçtiğimiz saatlerde GTA 6'nın 26 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyuran firma, bu kararla birlikte bu sene oyun çıkarmayı düşünen şirketleri rahatlattı ancak Rockstar'ın çatı şirketi Take-Two, pek de mutlu değil. İşte ayrıntılar!

Take-Two, Yatırımcıları Endişelendirdi

Take-Two, erteleme nedeniyle yatırımcıların güvenini sarstı gibi görünüyor. Öyle ki açıklamanın ardından firmanın hisse fiyatı yüzde 15 seviyesinde değer kaybetti. Akabinde şirket, bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Şirket CEO'su Strauss Zelnick, şu açıklamayı yaptı:

Rockstar Games’in Grand Theft Auto 6 için yaratıcı vizyonunu gerçekleştirmek üzere fazladan zaman ayırmasını tamamen destekliyoruz. Oyunlarımızın zamanlaması bizim için ciddiyetle ele alınan bir konu ve Grand Theft Auto 6’ya yönelik derin ve küresel beklentinin farkındayız. Ancak mükemmellik taahhüdümüze de sadığız. Muhteşem oyun serimizi yayınlamaya devam ettikçe, işimizde çok yıllı bir büyüme dönemi ve hissedarlar için artan bir değer yaratmayı bekliyoruz.

Bu açıklamaya göre Rockstar Games'in GTA 6'nın bu yıl çıkması durumunda beklentileri karşılamayacağını düşündüğü ve erteleme adımını attığı görülüyor.

Ertelenme Zaten Bekleniyordu

GTA 6’nın ertelenmesi birçok oyuncu için moral bozucu olsa da bu durum kimseyi şaşırtmadı. Çünkü artık AAA yani yüksek bütçeli oyunların çıkış tarihinin ertelenmesi oyun dünyasında neredeyse bir norm haline geldi. Özellikle beklentilerin tavan yaptığı projelerde gecikmeler adeta kaçınılmaz oluyor.

Rockstar Games de bu süreci daha önce 2018’de çıkan Red Dead Redemption 2 ile yaşamış ve oyunun çıkışını ertelemek zorunda kalmıştı. Bu yüzden GTA 6’nın da benzer bir gecikmeyle karşılaşması, oyun camiası için çok da sürpriz olmadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.