GTA 6 Esintili Göztepe ve Trabzonspor Maçı Tanıtımı İlgi Odağı Oldu

Bilhassa ilk fragmanının ardından GTA 6 oyununun sektörler arasındaki etkisi daha baskın bir şekilde hissedilmeye başlanmıştı. Öyle ki ilk fragmanın tanıtımı için kullanılan temanın diğer yayıncılar tarafından kullanılması bir yana, bir otomotiv şirketi de test sürüşüyle ilgili tanıtımında GTA tarzı kelime oyunu yapmış ve markanın yazı tipini tercih etmişti. Şimdi de bugün saat 20:00 sıralarında oynanacak Göztepe - Trabzonspor maçının tanıtımı için GTA 6 tarzı bir sunum tercih edildi.

GTA 6 Esintili Maç Tanıtımı, Kısa Sürede Büyük Bir İlgi Odağı Oldu

Hemen aşağıdan göz atabileceğiniz tanıtım videosu, Göztepe takımının Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı. İlk andan itibaren markanın oyunlarının tanıtım fragmanlarında kullanılan kamera açıları olsun, şehir hayatın akış hızı olsun, gölgelendirme stili olsun ve neon tonlar olsun, bir hayli dikkat çekiyor. Bu da videonun kısa sürede ilgi odağı olmasını sağladı.

Video, sadece estetik açıdan göze hoş görünmesiyle değil, modern çağa uygun olarak hazırlanmış olmasıyla da öne çıkıyor. Bu da oyunlar ile ilgilenen veya ilgilenmeyen tüm taraftarlar tarafından epey olumlu karşılandı ve samimi bir yaklaşımın sergilenmesi ile de övgü aldı. Hatta paylaşıma gelen yorumların arasında esprili bir dillerin kullanıldığı da gözlerden kaçmıyor.

Bildiğiniz gibi sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarda, eskiye oranla, estetiğe artık daha fazla özen gösteriliyor. Uzmanlar da buna yapılan yatırımların giderek arttığına dikkat çekerler iken, GTA 6 oyununun görselliğinden ilham alınmasının da bunun bir parçası olduğuna dikkat çekiliyor. Görünüşe göre bu durum, gelecekte de hız kesmeden devam edecek.

Peki siz bu Göztepe - Trabzonspor maçı için GTA 6 esintili video hakkında ne düşünüyorsunuz? Tanıtım için böyle bir stratejinin tercih edilmesini doğru buluyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.