GTA 6 'nın Fiyatını Öğrenmemize Çok Az Kaldı

GTA 6 çıkmasına artık sadece aylar kaldı. Bir aksilik olmazsa oyun 19 Kasım 2026'da PlayStation 6 ve Xbox Series S/X için çıkış yapacak. Bildiğiniz üzere serinin bir önceki oyunun üzerinden tam 13 yıl geçti. Bu nedene Rockstar Games'in yeni oyunu için beklenti oldukça yüksek. Elbette ki bu yüksek beklenti pek çok farklı dedikoduyu da beraberinde getirdi.

Bugüne kadar GTA 6 ile ilgili onlarca farklı iddia gündeme geldi. Bu iddialardan en dikkat çekenlerden biri de oyunun fiyatı hakkında oldu. Pek çok kişi Rockstar'ın fiyatları yükselteceğini ve Grand Theft Auto VI'nın standart 70 dolar (3 bin TL) etiket ile değil, 120 dolar (5 bin TL) gibi uçuk fiyatla geleceğini iddia etti. Şimdi ise gerçeği öğrenmemize çok az kaldı.

GTA 6 Ne Zaman PlayStation'da Ön Siparişe Açılacak?

Bildiğiniz üzere oyunların mağaza sayfaları, kendisinden çok daha önce yayınlanır. Bunun nedeni geliştiricilerin ön sipariş ile oyunun çıkışından önce de para kazanma, daha geniş kitlelere ulaşma ve bir beklenti yaratma isteğidir. Elbette ki Rockstar Games'in bunlardan hiçbirine ihtiyacı yok. Özellikle de konu GTA 6 ise.

Ancak şirket GTA 6 ile geleneği bozmadı ve hem PlayStation hem de Xbox sayfalarını yayınlandı. Şimdilik bu sayfalar boş ve hiçbir bilgi içermese de bu durum yakında değişebilir. PlayStation'ı yakından takip etmesi ile bilinen PlayStation Game Size, X üzerinden yaptığı paylaşımda GTA 6'nın kimlik numaralarının PlayStation veritabanına eklendiğini açıkladı.

Bu teknik ayrıntı kulağa sıradan gelse de aslında son derece önemli. Bu bilgilerin sisteme eklenmesi genellikle bir oyunun ön sipariş sürecinin başlamasından hemen önceki son adımlardan biri olarak biliniyor. Yani çok yakında oyunla ilgili bu sayfa üzerinden yeni bilgiler edineceğiz. Muhtemelen bu bilgiler arasında oyunun ön sipariş fiyatı da olacak.

GTA 6 Kaç TL Olacak?

Peki GTA 6 kaç TL olacak? Aslında bu sorunun şu an için net bir cevabı yok. Rockstar Games dünyanın en ketum şirketlerden biri ve oyunla ilgili sızdırılan en ufak bilgide sızıntının kaynağını işten çıkarıyor ve söz konusu çalışana dava açıyor. Bu nedenle içeriden bilgi almak oldukça zor ve haberimize konu olan X hesabı gibi kaynaklar bilgi almanın tek yolu.

GTA 6'nın 120 dolar yani 5 bin 200 TL olacağı iddiası da şirket içi kaynaklardan değil, "bilgi edindiğini" söyleyen kişilerden geliyor. Ancak bu beklentiden başka bir şey değil. İnsanlar Rockstar Games'in çok para kazanmasını bekledikleri için fiyatı yükseltip kâr oranını artırmasını bekliyor.

PlayStation'da 70 dolar değerindeki yeni AAA oyunlar Türkiye'de 3 bin 449 TL'den çıkış yapıyor. Xbox için de durum benzer. GTA 6'nın bunun biraz üzerinde 80 ya da 90 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Bu da ülkemizdeki oyuncuların vergiler ile birlikte 5 bin TL'yi gözden çıkarmaya hazır olması anlamına geliyor. Yine de bunlar resmi değil ve son söz Rockstar'ın.

Editörün Yorumu

Yukarıda da belirttiğim üzere GTA 6, 120 dolar fiyatla satışa çıkacak iddiası resmi açıklama değil. İnsanlar GTA 6 içerikleri etkileşim aldığı için abartmayu ve neden oldukları o panik havasının "ekmeğini yemeyi" seviyor. GTA 6'nın geliştirme maliyeti kuşkusuz yüksek olacak. Ancak şirket halihazırda GTA 5 ve RDR 2 gibi oyunlarla adeta para basıyor.

Rockstar rahatlıkla fiyatı 70 dolar tutarak diğer oyun şirketlerinin sadece hayal ettiği bir servet kazanabilir. Ayrıca gelecekte yayınlanacak GTA 6'nın çevrim içi modu ile de uzun yıllar bu oyundan para kazanmaya devam edebilir. En iyisi siz fiyatlarla ilgili söylentilere çok kulak asmayın ve yakında yayınlanacak olan konsol sayfalarından bilgi almayı bekleyin.