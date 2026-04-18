Samsung'dan İnce ve Hafif Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıttığı Galaxy Z TriFold modelinin devamı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İddialara göre marka, Galaxy Z TriFold 2 modelinde cihazı daha ince hale getirmek için yeni bir menteşe tasarımı kullanacak. İşte merak edilen detaylar.

Galaxy Z TriFold 2 Selefine Göre Daha İnce ve Hafif Olacak

Samsung'un Galaxy Z TriFold 2 için yeni bir menteşe tasarımı üzerinde çalışmalar yaptığı iddia edildi. Hatırlanacağı üzere selefi açık halde 3.9–4.2 mm, kapalı halde ise 12.9 mm olan kalınlığa sahipti. Yeni menteşeyle birlikte modelin daha da incelmesi ve hafiflemesi bekleniyor.

Samsung’un üçe katlanabilen telefonuyla ilgili şu an ağırlık ve kalınlık değerleri net değil. Ancak sonuç ne olursa olsun önceki modeldeki hantal görünüm ortadan kalkacak. Bunun dışında, yeni menteşe tasarımı Galaxy Z TriFold 2 ile sınırlı kalmayacak. Bu kapsamda Galaxy Z Fold 8, Flip 8 ve Z Fold Wide modellerinde de kullanılması bekleniyor.

Galaxy Z TriFold 2 Özellikleri Neler Olacak?

Samsung’dan şu ana kadar Galaxy Z TriFold 2 ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak selefine bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bilindiği üzere Galaxy Z TriFold modelinde Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi kullanıldı. Bu yüzden yeni modelde de Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga setinin yer alması bekleniyor.

Halihazırda Galaxy S26 Ultra gibi amiral gemisi telefonlara da güç veren bu işlemci oyun performansı konusunda kullanıcıları üzmüyor. Yapılan testlerde Genshin Impact’in 60 FPS, PUBG Mobile’ın ise 120 FPS seviyesinde çalıştığını görüyoruz. Yani akıcı bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Galaxy Z TriFold 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy Z TriFold 2’nin bu yıl tanıtılması pek olası görünmüyor. Bunun yerine cihazın 2027’nin ortalarına doğru piyasaya çıkabileceği söyleniyor. Yine de bu tür iddiaların kesinlik taşımadığını ve şirketin resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Samsung, Galaxy Z TriFold modelini Türkiye’de satışa sunmamıştı. Bu nedenle son dakika bir değişiklik olmazsa Galaxy Z TriFold 2’nin de Türkiye pazarına gelmesi beklenmiyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z TriFold ilk çıkış yaptığında bana oldukça pahalı gelmişti. Fakat, üçe katlanabilir yapısı düşünüldüğünde daha düşük bir fiyatla satışa çıkmasının da pek mümkün olmadığını biliyordum. Bana göre Güney Koreli markanın Galaxy Z TriFold 2 ile birlikte bu seriyi daha erişilebilir hale getirmesi ve aynı zamanda daha fazla pazarda satışa sunması olası görünüyor.