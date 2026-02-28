390 TB'lik Dev Oyun Arşivi Kapanıyor: Nedenine Şaşırmayacaksınız!

Oyunseverlerin yakından tanıdığı devasa dosya kaynağı Myrient ne yazık ki yolun sonuna geldi. İnternetin en büyük oyun kütüphanelerinden biri olarak bilinen platform resmi Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamayla 31 Mart 2026 tarihinde kepenk indireceğini duyurdu.

Platformun kurucusu tarafından yapılan açıklamalara göre platformun kapanma kararının arkasında yetersiz bağışlar, sistemi suistimal eden kullanıcılar ve en önemlisi bellek krizi nedeniyle artan maliyetler yatıyor. İşte detaylar!

390 TB'lık Oyun Arşivi Bellek Maliyetlerini Artık Karşılayamıyor

Toplamda 390 TB'lık devasa bir veriyi barındıran Myrient son dönemde yapay zeka altyapılarına olan yoğun talebin kurbanı oldu. Sektördeki RAM ve SDD gibi bellek fiyatları adeta fırlaması nedeniyle platformun devasa sunucu masrafları da inanılma boyutlara ulaştı.

Maliyet krizini asıl derinleştiren gelişme ise Almanya'dan geldi. Aktarılanlara göre Myrient'in altyapısını barındıran veri merkezi Hetzner 1 Nisan'dan itibaren barındırma fiyatlarına yüzde 37'ye varan devasa bir zam yapacak.

Platformun kurucusu geldiğimiz noktada kullanıcılardan gelen bağışların barındırma maliyetlerini karşılamaya yetmediğini ve her ay kendi cebinden 6.000 dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını, bunun da artık sürdürülebilir olmadığını ifade ediyor.

Üstelik platformun depolama ve önbellekleme altyapısında yapılması gereken zorunlu güncellemeler de bütçe yetersizliği ve çip kıtlığı nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemiyor. Tüm bu maddi çıkmazların sonucunda oyun dünyasının en büyük arşivlerinden biri olan Myrient, 1 Nisan'daki büyük zamdan hemen önce kullanıcılarına veda etmeye hazırlanıyor.

Kötü Niyetli Kullanıcılar Bardağı Taşıran Son Damla Oldu

Maddi imkansızlıkların yanı sıra sistemi kendi çıkarları için kullanan fırsatçılar da Myrient'in sonunu getiren bir diğer önemli faktör oldu. Zira kurucular sitedeki içerikleri haksız yere paraya çeviren fırsatçı kullanıcıların platformu oldukça olumsuz etkilediğini belirtiyor.

İddialara göre sitedeki bağış uyarılarını ve yerleşik indirme korumalarını aşmayı başaran bazı indirme yöneticileri Myrient'in sunduğu ücretsiz içerikleri kendi oluşturdukları ödeme duvarlarının arkasına saklayarak haksız kazanç elde ediyor.

Platformun katı ödeme duvarı karşıtı politikasına tamamen ters düşen bu tarz ihlallerin de oyun arşivini kapatılmasına neden olan unsurlar arasında yer aldığı söyleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.