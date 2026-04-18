iOS 27 ile iPhone'lara Kilo Vermeyi Kolaylaştıran Özellik Geliyor

Apple, iOS'in yeni sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte işletim sisteminin bir sonraki sürümünde hangi yeniliklerin olacağı da ortaya çıkmaya başladı. Görünüşe bakılacak olursa iPhone kullanıcıları çok yakın bir zamanda hemen hemen her alanda yardım almak üzere başvurabileceği bir asistana sahip hâle gelecek.

iOS 27'de Hangi Yenilikler Olacak?

iOS 27, özellikle yapay zeka tarafında önemli yeniliklerle beraber gelecek. Bu yeniliklerin başında ise görsel tanımlama olacak. iPhone'unuz gün içinde yediğiniz yemekleri tarayıp bunların hangi yemek olduğunu ve ne kadar kaloriye sahip olduğunu öğrenebilecek. Şirketin kendi sağlık uygulaması ile entegreli olarak çalışması beklenen özellik, kalori takibi yaparak belirlenen kilo hedefine ulaşmayı epey kolay bir hâle getirecek.

Bu özellik sadece kalori takibi için değil, hızlı erişim için de kullanılabilecek. Örneğin bir kartvizitte yer alan telefon numarasını tarayarak onu otomatik olarak rehbere kaydetmek mümkün olacak. Eskiden olduğu gibi tek tek sayıları girmek zorunda kalmayacağınız için zamandan da ciddi tasarruf etme imkânına sahip olacaksınız.

iOS 27 ayrıca otomatik dijital kart oluşturmayı mümkün kılacak. İster etkinlik için bilet ister spor salonu için üyelik kartı olsun, bu fiziksel kartlar taranarak cüzdan uygulamasına eklenebilecek. Böylece özel dijital bilet oluşturmaya gerek kalmadan her iPhone kullanıcısı kendi biletinizi taratıp kullanmaya başlayabilecek.

Diğer önemli yenilik Safari uygulamasında görülecek. Apple, iOS 27 ile beraber Safari kullanıcılarının sekmelerini daha düzenli yönetmesini sağlayacak. Yapay zeka, bir sekme grubunda yer alan web sayfalarının içeriğini analiz edip bunları otomatik olarak adlandıracak. Örneğin seyahat için uçak biletlerine bakıyorsanız bu sekme grubunun ismi "Seyahat Planı" şeklinde ayarlanacak.

Bu arada iOS 27 ile Siri tam anlamıyla bir sohbet botuna dönüşecek. Diğer Apple uygulamaları ile entegreli çalışması beklenen bu asistan, kullanıcıların hemen hemen her türlü sorusuna cevap verecek. Böylece Siri'nin de diğer mevcut yapay zeka destekli sohbet botları ile arasındaki fark kapanacak.

iOS 27 Ne Zaman Çıkacak?

iOS 27'nin Haziran 2026 tarihinde düzenlenecek olan WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Elbette ki bununla birlikte kullanıcılar yeni sürüme hemen erişim kazanmayacak. iOS 27'nin Eylül 2026'da düzenlenmesi beklenen bir sonraki Apple etkinliğinde tanıtılacak yeni iPhone modelleri ile genel kullanıma açılması bekleniyor.

iOS'in Yeni Özellikleri Nasıl Önceden Biliniyor?

Apple'ın işletim sisteminin henüz genel kullanıma sunulmayan bir sürümünde yer alan özelliklerin resmî açıklama olmadan önce bulunması, kodların analiz edilmesi ile birlikte ortaya çıkıyor. Örneğin kodlarda bir yiyeceğin kalori değerini ifade eden sözcüklere rastlarsak bunun iOS 27'de yer alacak bir özellik olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu ifadeler, bize özelliğin nasıl bir kullanıma sahip olacağını anlatıyor.

Tabii ki bunlar resmî olarak duyurulan özellikler olmadığı için planlarda her zaman değişiklik olma ihtimali bulunuyor. Yani bir özelliğin kodlarda görülmesi, onun kesinlikle genel kullanıma açılacağı anlamına gelmiyor. Apple, o özelliği hiçbir zaman kullanıma sunmayabilir veya iOS 27 yerine farklı bir sürümde erişime açmaya karar verebilir.

Editörün Yorumu

iOS 27 ile iPhone kullanıcılarının çok daha işlevsel bir işletim sistemine sahip olmaya başlayacağını düşünüyorum. Özellikle Siri için üzerinde çalışılan yenilikler, kullanıcıları epey mutlu edecek gibi görünüyor. Günlük hayatı ne kadar kolaylaştıracağını tahmin edebiliyorum. Umarım planlar değişmez ve bunlar her kullanıcının erişimine açık özellikler olur.