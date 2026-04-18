Türkiye'de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları Belli Oldu

Sosyal medya platformları çok uzun bir zamandan beri hayatımızın merkezinde yer alıyor. Zaman içinde insanların nelere ilgi gösterdiğini tespit etmekte çok daha başarılı hâle gelen algoritmalar sayesinde ekran süresini epey artıran bu platformlara Türkiye'de de yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, Türk kullanıcıların en çok kullandığı sosyal medya platformları arasında hangileri bulunuyor? Bu sorunun yanıtı, Statcounter tarafından paylaşılan verilerle birlikte açıklığa kavuştu.

Türkiye'de En Popüler Sosyal Medya Platformları Neler?

Instagram: %38,06 Facebook: %38,02 X (Eski adıyla Twitter): %13,63 YouTube: %6,93 Pinterest: %2 LinkedIn: %0,65 Reddit: %0,38 Diğer: %0,33

Türkiye'de en çok kullanılan sohbet botlarının ilk ikisini Meta'nın sahibi olduğu platformlar oluşturuyor. Bu iki platform birbirine oldukça yakın bir kullanım oranına sahip. Öyle ki Instagram, yüzde 38,06'lık bir pay ile ilk sırada yer alırken hemen arkasından yüzde 38,02 kullanım oranına sahip Facebook geliyor.

Türk kullanıcıların en çok tercih ettiği üçüncü platform, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ismi X olarak değiştirilen Twitter oldu. Bu platformun Türkiye'deki kullanım oranı yüzde 13,63. Instagram ve Facebook'un yanında oldukça geride kalıyor ama yine de Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğu anlaşılıyor.

Dünyada En Popüler Sosyal Medya Platformları Neler?

Facebook: %72,39 Instagram: %7,89 X: %7,29 YouTube: %5,37 Pinterest: %5,27 Reddit: %0,85 LinkedIn: %0,52 Diğer: %0,41

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarına baktığımızda liste epey farklılaşıyor. Facebook, yüzde 72,39'luk kullanım oranı ile listenin zirvesinde konumlanırken onun arkasından ise yüzde 7,89 paya sahip Instagram geliyor. X de yüzde 7,29'luk bir kullanım oranı ile Instagram'ı takip ediyor.

Listenin dördüncü sırasında YouTube bulunuyor. Çok sayıda kişinin uzun ve kısa formatlı videolar izlemek için tercih ettiği bu platformdan sonra sırasıyla Pinterest, Reddit ve LinkedIn geliyor. Bu da bize Reddit'in Türkiye'den farklı olarak dünya çapında LinkedIn'den daha yüksek kullanım oranına sahip olduğunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

Facebook'un son birkaç yıldır artık eski popülerliğini kaybettiği söyleniyor. Genç kitle açısından bakarsak evet, Facebook'un bu konuda biraz geride kaldığını söyleyebiliriz ama genel kullanıma baktığımızda ilgili sosyal medya platformun hâlâ diğer tüm platformların önünde konumlanmaya devam ettiğini görüyoruz. Tabii, bu birkaç yıl içinde değişebilir. Facebook'un konumunu kaybetmemesi için gençlere daha fazla hitap eden bir platforma dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum.