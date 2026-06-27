GTA 6'da Disk Dönemi Bitiyor mu? Rockstar'ın Planı Ortaya Çıktı

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6, uzun yıllardır oyun dünyasının gündeminden düşmüyor ve bugüne kadar hakkında sayısız iddia ortaya atıldı. Kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanan yapım, geçtiğimiz günlerdeyse ön siparişe açılarak oyuncuları sevindirmişti. Ancak kısa süre önce yaşanan bir gelişme, oyunun fiziksel sürümünü satın almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı. İşte ayrıntılar...

GTA 6'nın Kutusunda Disk Olacak mı?

Rockstar Games, GTA 6'nın konsollar için ön siparişe açılmasının ardından oyunun fiziksel sürümünde yani kutusunun içinde disk yerine yalnızca bir indirme kodu bulunacağını açıklamıştı. Oyuncular bu kodu PlayStation Store veya Xbox Store üzerinden kullanarak oyunu dijital kütüphanelerine ekleyebilecek.

İlk etapta bu uygulamanın oyunun çıkışından önce sızmasını engellemek için sadece çıkış dönemine özel olacağı ve diskli sürümün daha sonra satışa sunulacağı öne sürülüyordu. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre Rockstar Games'in böyle bir planı hiç olmayabilir.

Bu kararın oyunun çıkışından önce sızdırılmasını önlemek amacıyla alındığı düşünülse de şirketin diskli sürüm üretmeyi hiçbir zaman planlamadığı iddia ediliyor. Yani oyuncular fiziksel olarak GTA 6 oyun kutusu satın alırsa içerisinde sadece bir indirme kodu yer alacak. Tabii bunun şimdilik bir söylentiden ibaret olduğun yani kesinlik içermediğini tekrardan hatırlatalım.

GTA 6'nın Diskli Sürümü Olmaması Oyuncuları Nasıl Etkileyecek?

GTA 6'nın fiziksel kutusunda yalnızca bir indirim kodunun yer alacağı ve disk bulunmayacak olması, fiziksel oyunları tercih edenler için kötü olabilir. Özellikle sevdiği oyunları koleksiyonuna ekleyip dolabında sergilemeyi seven oyuncular için hayal kırıklığı yaratabilir.

Bununla birlikte oyuncular GTA 6'yı tamamladıktan sonra diski ikinci el olarak satamayacak. Aynı şekilde oyunu takas etmek ya da aile ve arkadaşlarla paylaşmak da mümkün olmayacak. Buna göre dijital oyun mağazalarının giderek daha yaygın hâle geldiğini söyleyebiliriz.

GTA 6'nın Neden Disk Sürümü Olmayacak?

Rockstar Games, disk sürümünün kesin olarak çıkmayacağını doğrulamasa da konuyla ilgili henüz resmî bir açıklama da yapmış değil. Bu kararın arkasında ise birkaç sebep olabilir. Öncelikle dijital oyun satışları son yıllarda fiziksel kopyaları geride bıraktı.

Oyuncuların büyük çoğunluğu artık oyunlarını dijital mağazalar üzerinden satın alıyor. Bununla birlikte oyun şirketlerinin maliyetleri azaltmaya çalışması ve ikinci el satışları engellemek istemesi de önemli nedenler arasında. Bir oyuncu satın aldığı dijital oyunu başka bir oyuncuya veremeyeceği için her kullanıcının oyunu ayrı ayrı satın alması gerekiyor. Bu da oyun şirketleri için daha fazla kazanç anlamına geliyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, herhangi bir aksilik yaşanmaması hâlinde GTA 6'yı 19 Kasım 2026'da piyasaya sürecek. Oyun ilk etapta Xbox Series X, Xbox Series S ve PlayStation 5 konsolları için çıkış yapacak. PC sürümünün ise 2027 yılında yayınlanması bekleniyor. Ancak PC versiyonunun çıkış tarihi şimdilik belirsizliğini koruyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse GTA 6’nın yalnızca dijital olarak satılacak olmasına, fiziksel kutuyla çıksa bile disk versiyonunun bulunmayacak olmasına pek şaşırmadım. Rockstar para kazanmayı seven bir şirket. Bu nedenle diskli sürüm üretip ek maliyetler yaratmak ve oyuncuların kendi aralarında takas yapmasına imkan tanımak istemeyecektir.