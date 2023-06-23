Hayran Yapımı GTA 6 Fragmanı Etkileyici Görünüyor

Grand Theft Auto serisinin bir hayranı GTA 6 fragmanı hazırladı. YouTube üzerinden paylaşılan tanıtım videosu milyonlarca kez görüntülendi. Peki, GTA serisinin yeni oyunu için hazırlanan fragman neler sunuyor? Söz konusu videoya dair ayrıntılar haberimizde.

Hayran Yapımı GTA 6 Fragmanı Nasıl İzlenir?

Açık dünya oyunları denildiğinde akla ilk gelen serilerden biri olan Grand Theft Auto'nun yeni oyunu dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyor. Söz konusu oyunu bekleyen bir YouTuber, Grand Theft Auto 6 için bir tanıtım videosu hazırladı.

YouTuber, tanıtım videosu için binlerce saat harcadığını ifade etti. 12th Hour isimli YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Büyüleyici görünen tanıtım videosu bu zamana kadar 2 milyon 300 binden fazla görüntülendi.

Söz konusu fragmanın sonunda serinin hayranı tarafından özel olarak tasarlanan Grand Theft Auto IV logosu da bulunuyor. 2 dakika 7 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Grand Theft Auto 6 için hazırlanan hayran yapımı tanıtım videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.