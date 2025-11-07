Rockstar’da Kriz Büyüyor: GTA 6 Geliştiriciler İçin Kabusa Dönüştü

GTA 6, hiç şüphesiz ki hem Rockstar Games ve hem de oyun sektörü için büyük bir bomba olacak. Ancak bunun şirkete olan etkisi bir hayli büyük oluyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan işten çıkartma gelişmesi, geliştiriciler arasında hoş olmayan durumlara yol açmış.

GTA 6 Geliştirme Süreci Rockstar Games İçin Kabusa Döndü

Olay ilk olarak Rockstar'ın, İngiltere ve Kanada'da yaklaşık 40 çalışanını işten çıkarmasıyla başladı. İlk raporlar bu durumun sendikalaşma faaliyetleriyle ilgili olduğunu iddia ediyordu. Ancak Take-Two Interactive ve Rockstar Games'ten gelen açıklama, durumun pek de böyle olmadığını gösterdi. Açıklamaya göre bu kişiler sendikalaşma yüzünden değil, şirket sırlarını herkese açık bir Discord kanalında paylaştıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Dün itibarıyla hem İngiltere ve hem de Kanada ofisleri önünde gerçekleştirilen protestoların ardından, şirket içindeki baskının da arttığı söyleniyor. GTA Forums üzerinde anonim bir şekilde paylaşım yapan bir geliştirici, söz konusu işten çıkartmaların ani olduğunu ve çalışanlara hiçbir kanıt sunulmadığını iddia ediyor. Hatta kendilerini savunma fırsatı dahi sunulmamış.

GTA 6 Geliştiricileri, Kendi Aralarında Konuşmaya Korkar Hale Gelmişler

Yaşanan bu durum karşısında haliyle de geliştirici ekip arasında büyük bir gerginlik ve tedirginlik oluşmuş. Öyle ki çay molasında dahi birbirleri ile konuşmaya korkar hale gelmişler. Moral seviyesinin de dibe vurduğu söyleniyor.

Rockstar Games'teki iç huzursuzluk ortamının oluşması, oyunun Kasım ayına ertelenmesi ile aynı döneme denk geldi. Bu her ne kadar fazla mesainin önüne geçilebilmek için atılmış bir adım olduğu düşünülüyor olsa da, şirket içinden gelen bilgilere bakılırsa, fazla mesai devam ediyor. Buna karşılık ödenen ücret ise yeterli olmuyormuş.

Bakalım Amerika menşeli şirketteki bu karanlık dönem ne zaman bitecek? Çalışanlar ise daha iyi koşullarda çalışmayı ve sendika taleplerinin dikkate alınmasını istiyorlar. Gelişmeleri takipte olacağız.