Apple’ın Katlanabilir Planı Büyüyor: iPhone’un Yanına iPad Geliyor!

Apple, son dönemlerde katlanabilir iPhone modeline odaklanmış durumda. Bu akıllı telefonla ilgili neredeyse her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor ve bu yüzden katlanabilir iPhone’un çıkacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan ABD’li teknoloji devinin katlanabilir bir iPad üzerinde çalıştığına dair söylentiler de ortada dolaşıyor. Ancak bu konuyla ilgili hâlâ ciddi bir belirsizlik söz konusu. Şimdi ise güvenilir bir kaynaktan yeni bilgiler geldi. Peki Apple gerçekten katlanabilir iPad çıkaracak mı?

Apple, Katlanabilir iPad Geliştiriyor mu? Projenin Son Durumu Ne?

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre şirket, şu anda gerçekten katlanabilir bir iPad üzerinde çalışıyor. Hatta bu projenin Apple’ın Donanım Mühendisliği Başkanı olan ve eylül ayında CEO koltuğuna oturacak John Ternus için de önemli olduğu belirtiliyor. Bu da projenin şirket içinde ciddi bir destek gördüğünü ortaya koyuyor.

Ancak sadece bir yöneticinin projeye destek vermesi ürünün kesin olarak piyasaya sürüleceği anlamına gelmiyor. Gurman’a konuşan bazı eski çalışanlara göre katlanabilir iPad, hiçbir zaman kullanıcılarla buluşmayabilir. Bunun en önemli nedeni ise tasarım tarafında yaşanan teknik sorunlar. Örneğin cihazın ağırlığının neredeyse bir bilgisayar seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Ayrıca menteşe sisteminde de bazı problemler var.

Daha önce ortaya çıkan iddialarda Apple'ın 2025 yılında katlanabilir iPad geliştirmelerini karşılaşılan mühendislik zorlukları, yüksek maliyetler ve yeterli talep olup olmadığına dair soru işaretleri nedeniyle durdurduğu öne sürülmüştü. Son bilgiler ise şirketin proje üzerinde yeniden çalıştığını gösteriyor.

Tabii burada Apple’ın asıl odağının katlanabilir iPhone olduğunu söyleyelim. Öyle ki katlanabilir iPhone üzerinde çok daha fazla kişiden oluşan bir ekip çalışırken, iPad tarafında çok daha küçük bir ekibin görev alıyor olması muhtemel.

Katlanabilir iPad’in Ekranı ve Tasarımı Nasıl Olacak?

Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre katlanabilir iPad için geliştirilen prototipin açıldığında yaklaşık 20 inç büyüklüğünde bir ekran sunduğu belirtiliyor. Bu da iki tabletin yan yana koyulması ile benzer olduğu anlamına geliyor. Ancak bu durum firma içinde bir sorun olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu kadar büyük bir ekranda özellikle klavye kullanarak yazı yazmak gibi işlemler oldukça zor olabilir. Ayrıca ağırlık konusu da önemli bir problem.

Detaylara göre cihazın yaklaşık 1,6 kg ağırlığında olduğu ifade ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Apple’ın M5 işlemcili 13 inç MacBook Air modeli 1,23 kg, M5 Pro işlemcili 16 inç MacBook Pro modeli ise 2,14 kg ağırlığında. Bu da 1,6 kg’lık katlanabilir bir iPad’i elde tutarken aynı anda yazı yazmanın veya internette gezinmenin pek de güzel bir deneyim sunmayacağını gösteriyor.

Editörün Yorumu

Apple’ın katlanabilir iPad üzerinde çalışıyor olmasına pek şaşırmıyorum. Zira şirketin geçmişte de benzer şekilde dikkat çekici projeler geliştirdiğine dair iddialar ortaya çıkmış, ancak bu ürünlerin büyük çoğunluğu hiçbir zaman piyasaya sürülmemişti. Açıkçası katlanabilir iPad’in de ne kadar mantıklı bir ürün olacağı konusunda şüphelerim var. 20 inç ekran ilk bakışta etkileyici duruyor. Hatta dizi ve film izlemek için güzel olabilir ancak 1,6 kg ağırlık, cihazı elde kullanmayı zorlaştıracaktır.

Apple, genelde bir ürünü piyasaya sürmeden önce en kusursuz haline getirmeye çalışıyor. Katlanabilir iPad de ancak bu seviyeye ulaşırsa çıkış yapabilir. Buna rağmen böyle bir cihazın büyük ilgi göreceğini pek zannetmiyorum. Sizi yeni gelişmelerden haberdar edeceğiz.