Watch Dogs Filmi Gerçekçi Bir Konuyu İşleyecek: Modern Teknolojinin Tehlikeleri

Bir süredir haber alamadığımız Watch Dogs filmi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu kadrosundan Tom Blyth, bizleri nasıl bir filmin bekleyeceğine dair ipucu verdi. Gerek oyunlarda ve gerekse de dizilerde ve filmlerde, hem günlük ve hem de gelecek yaşantımızda karşılaşmamızın muhtemel olduğu tehlikelere değinilir. Watch Dogs filmi de oyun serisinde işlenen temaları günümüzün dünyası ile birleştirecekmiş.

Watch Dogs Filmi Günümüzdeki Sorunlara Dikkat Çekmeyi İstiyor

Bu zamana kadar üç Watch Dogs oyunu görmüştük. Her biri de teknoloji ile gelen gözetim ve kişisel özgürlük konularına eğiliyordu. Yeni bir oyununun gelip gelmeyeceği şu aşamada bilinmeyen marka için bir de film uyarlaması olduğunu biliyoruz. Oyuncu kadrosundan Tom Blyth, yaptığı son açıklamalar ile Watch Dogs filmi ile modern teknolojinin tehlikelerinin işleneceğini ifade etti.

Bizzat oynamamış olsa da Watch Dogs serisi hakkında yeterli bilgisi olan Blyth, film uyarlamasının seri oyunlarının üzerine kurulu olduğu 'her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünya' fikrinin günümüzün gerçekliği ile birleştireceğini söylüyor. Öyle ki, beraberinde getirdiği tehlikeler ile artık modern yaşamın merkezinde olan çevrimiçi olma ve dijital dünya yapısının ele alınacağını da sözlerine ekliyor.

Daha önceden yapılan açıklamalar, Watch Dogs filmi ile özgün bir hikayenin sunulacağını öğrenmiştik. Yani ne Aiden Pierce karakterinin intikam mücadelesini, ne Marcus Holloway karakterinin ekibi ile ctOS sistemine açtığı savaşı ve ne de son oyundaki yaşananları beyaz perdede görmeyeceğiz. Yine markanın evreninde geçecek, ama her bir bireyin sistem karşısındaki kırılganlığı, dijital kontrol mekanizması, izleme ve veri güvenliği gibi konular gündeme getirilecek ve sorgulanacak.

Mathieu Turi tarafından yönetilecek olan uyarlamada, Tom Blyth dışında, Markella Kavenagh ve Sophie Wilde gibi isimler de yer alacak. Her ne kadar çekimler 2024 yılında tamamlanmış olsa da ertesi yıl bir yeniden çekim sürecine girmişti. Haliyle de şu an için ne zaman vizyona gireceğine dair bir bilgi bulunmuyor.

Gelecekte Watch Dogs serisinden yeni bir oyun görecek miyiz bilmiyoruz. Eğer film yeterli başarıyı elde eder ve halihazırdaki oyunlara olan ilgide sıçrayış yaşanırsa, belki uzun zamandan sonra geri dönüş yaşabilir. Geçtiğimiz aylarda yeni bir oyunun üzerinde çalışıldığına dair Ubisoft tarafından teyit edilmemiş söylentiler vardı. Bakalım netice ne olacak? Hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Oyunlar bizleri sadece eşsiz dünyalara davet edip, harika hikayeler anlatmakla kalmıyor. Direkt veya dolaylı yoldan imalarda bulunuyor ve mesajlar vermeye de çalışıyorlar. Sektörde sayabileceğiniz çok fazla örnek var. Watch Dogs da bunların bir yenisi olup, güncel bir konuyu işlemesi ile insanları bilinçlendirme niteliği de taşıyacak. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak?

Eğer olması gerektiği gibi işlenebilirse, zaten herkesin son derece dikkatli olmasının gerektiği bir konu bir kez daha tartışmaların odağına oturacak.