Watch Dogs Filmi Gerçekçi Bir Konuyu İşleyecek: Modern Teknolojinin Tehlikeleri
Uzun zamandan sonra Watch Dogs film uyarlaması ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Filmin tonunu öğrenmiş oldu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Watch Dogs filminin modern teknolojinin tehlikelerini işleyeceği söyleniyor.
- Şu anlık kesin bir vizyon tarihi bulunmayan film, geçtiğimiz yıl içerisinde yeniden çekilme sürecine geçmişti.
- Oyuncu kadrosunda Markella Kavenagh, Sophie Wilde ve Tom Blyth bulunuyor iken, yönetmenliği Mathieu Turi tarafından yapılacak.
Bir süredir haber alamadığımız Watch Dogs filmi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu kadrosundan Tom Blyth, bizleri nasıl bir filmin bekleyeceğine dair ipucu verdi. Gerek oyunlarda ve gerekse de dizilerde ve filmlerde, hem günlük ve hem de gelecek yaşantımızda karşılaşmamızın muhtemel olduğu tehlikelere değinilir. Watch Dogs filmi de oyun serisinde işlenen temaları günümüzün dünyası ile birleştirecekmiş.
Watch Dogs Filmi Günümüzdeki Sorunlara Dikkat Çekmeyi İstiyor
Bu zamana kadar üç Watch Dogs oyunu görmüştük. Her biri de teknoloji ile gelen gözetim ve kişisel özgürlük konularına eğiliyordu. Yeni bir oyununun gelip gelmeyeceği şu aşamada bilinmeyen marka için bir de film uyarlaması olduğunu biliyoruz. Oyuncu kadrosundan Tom Blyth, yaptığı son açıklamalar ile Watch Dogs filmi ile modern teknolojinin tehlikelerinin işleneceğini ifade etti.
Bizzat oynamamış olsa da Watch Dogs serisi hakkında yeterli bilgisi olan Blyth, film uyarlamasının seri oyunlarının üzerine kurulu olduğu 'her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünya' fikrinin günümüzün gerçekliği ile birleştireceğini söylüyor. Öyle ki, beraberinde getirdiği tehlikeler ile artık modern yaşamın merkezinde olan çevrimiçi olma ve dijital dünya yapısının ele alınacağını da sözlerine ekliyor.
Watch Dogs Legion Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
Ubisoft’un en bilindik markalarından biri olan Watch Dogs’un 3. oyunu Legion’ı Türkçe yama ile oynamak istiyorsanız bu yazımıza göz atabilirsiniz.
Daha önceden yapılan açıklamalar, Watch Dogs filmi ile özgün bir hikayenin sunulacağını öğrenmiştik. Yani ne Aiden Pierce karakterinin intikam mücadelesini, ne Marcus Holloway karakterinin ekibi ile ctOS sistemine açtığı savaşı ve ne de son oyundaki yaşananları beyaz perdede görmeyeceğiz. Yine markanın evreninde geçecek, ama her bir bireyin sistem karşısındaki kırılganlığı, dijital kontrol mekanizması, izleme ve veri güvenliği gibi konular gündeme getirilecek ve sorgulanacak.
Mathieu Turi tarafından yönetilecek olan uyarlamada, Tom Blyth dışında, Markella Kavenagh ve Sophie Wilde gibi isimler de yer alacak. Her ne kadar çekimler 2024 yılında tamamlanmış olsa da ertesi yıl bir yeniden çekim sürecine girmişti. Haliyle de şu an için ne zaman vizyona gireceğine dair bir bilgi bulunmuyor.
Efsane Assassin's Creed Oyunu Geri Dönüyor: Ubisoft Resmi Tanıtımı Duyurdu
Uzun zamandır sık sık karşımıza çıkan Assassin's Creed Black Flag Resynced, bu hafta içinde resmen tanıtılacak. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.
Gelecekte Watch Dogs serisinden yeni bir oyun görecek miyiz bilmiyoruz. Eğer film yeterli başarıyı elde eder ve halihazırdaki oyunlara olan ilgide sıçrayış yaşanırsa, belki uzun zamandan sonra geri dönüş yaşabilir. Geçtiğimiz aylarda yeni bir oyunun üzerinde çalışıldığına dair Ubisoft tarafından teyit edilmemiş söylentiler vardı. Bakalım netice ne olacak? Hep birlikte göreceğiz.
Editörün Yorumu
Oyunlar bizleri sadece eşsiz dünyalara davet edip, harika hikayeler anlatmakla kalmıyor. Direkt veya dolaylı yoldan imalarda bulunuyor ve mesajlar vermeye de çalışıyorlar. Sektörde sayabileceğiniz çok fazla örnek var. Watch Dogs da bunların bir yenisi olup, güncel bir konuyu işlemesi ile insanları bilinçlendirme niteliği de taşıyacak. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak?
Eğer olması gerektiği gibi işlenebilirse, zaten herkesin son derece dikkatli olmasının gerektiği bir konu bir kez daha tartışmaların odağına oturacak.