iOS Kullanıcıları Çıldırdı: YouTube'daki Hata Video İzlemeyi İmkansız Kılıyor!

Popüler video izleme platformu YouTube, son dönemlerde yaşanan sorunlar nedeniyle kullanıcıların gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan reklam atlama hatasının ardından şimdi de iOS uygulamasında video görüntüleme ile ilgili yeni bir problem ortaya çıktı. İşte detaylar...

YouTube iOS Uygulamasında Ortaya Çıkan Video Hatası Ne?

Bazı YouTube kullanıcıları, iPhone veya iPad üzerinden video izlerken görüntülerin aşırı parlak ve bozulmuş gibi göründüğünü belirtiyor. Özellikle videolardaki yazıların ve nesnelerin kenarlarında anormal bir parlama oluştuğu ifade ediliyor. Hatta bu videoyu öylesine kötü hale getiriyor ki bazı kullanıcılar, neredeyse hiçbir şey izleyemediklerini söylüyor.

Bu sorunun gerçekten bir hata mı yoksa Google’ın yeni bir özelliği test ederken yaşadığı bir aksaklıktan mı kaynaklandığı henüz net değil. Şirketin yapay zekâ destekli bir keskinleştirme özelliğini devreye almış olabileceği düşünülüyor. Tabii bu yalnızca bir tahmin.

Sorun Hangi Cihazlarda ve Platformlarda Görülüyor?

Kullanıcı geri bildirimlerine göre videolarda yaşanan bu sorun şu an için yalnızca iOS ve iPadOS yani iPhone ve iPad cihazlarda görülüyor. Tarayıcı veya Android sürümünde ise benzer bir şikâyet henüz bildirilmiş değil.

YouTube, Hatayla İlgili Açıklama Yaptı mı?

YouTube’un sahibi Google cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Reddit gibi platformlarda çok sayıda kullanıcı geri bildirimi bulunuyor. Bu nedenle şirketin sorunu görmezden gelmesi pek mümkün değil. Kısa süre içinde yayınlanacak bir güncellemeyle problemin giderilmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

YouTube gibi milyarlarca kullanıcıya sahip bir platformu yönetmek ve geliştirmek, tahmin edebielceğiniz üzere oldukça zor. Google yeni bir özelliği devreye almak istemiş ve test süreçlerinde herhangi bir sorunla karşılaşmamış olabilir. Ancak gerçek kullanıcıların devreye girmesiyle birlikte beklenmeyen hatalar ortaya çıkmış olabilir. Umuyoruz ki şirket, kısa süre içinde yayınlayacağı bir güncellemeyle bu sorunu çözer.