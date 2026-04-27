vivo 10.200 mAh Bataryalı Telefon Tanıttı! 12 GB RAM ve Dahası

vivo'nun merakla beklenen telefonu Y600 Pro tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihada MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

vivo Y600 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 7300e

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 10.200 mAh

Hızlı Şarj: 90W

vivo Y600 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Y600 Pro'da Dimensity 7300e işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından geliştirilen bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 31 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 66 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 118 FPS'te çalıştırıyor. Dimensity 7300e işlemcisi daha önce Realme 13+, Realme 14 Pro ve Realme Narzo 70 Turbo dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

Söz konusu şlemcinin 2.5 GHz hızındaki dört çekirdeği, oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızındaki dört çekirdeği ise video izlemek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Serinin önceki modeli vivo Y500 Pro'da ise Dimensity 7400 yer alıyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

vivo Y600 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo Y500 Pro'da 6,67 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit maksimum parlaklık mevcut.

Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu net şekilde hissediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu da telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.

vivo Y600 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 10.200 mAh batarya kapasitesi mevcut. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Y600 Pro ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada serinin bir önceki modeli olan Y500 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

vivo Y600 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Y600 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Y500 Pro'da 200 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

vivo Y600 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

vivo Y600 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 1.999 yuan (13.172 TL)

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.299 yuan (15.149 TL)

8 GB RAM ve 512 GB depolama: 2.599 yuan (17.125 TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.599 yuan (17.125 TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 2.899 yuan (19.102 TL)

vivo Y600 Pro'nun 1.999 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 13.172 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. vivo Y600 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle vivo Y600 Pro'nun tasarımını çok beğendim. Bence telefon çok şık bir görünüme sahip. Cihaz yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda batarya kapasitesiyle de dikkatimi çekti. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

AMOLED kullanan biri olarak bu telefonda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Dolayıısyla Y600 Pro'da AMOLED'in tercih edilmesi önemli bir avantaj. Telefonun ayrıca hem günlük kullanım hem de donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir perforamns sunacağını düşünüyorum.