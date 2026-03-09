GTA 6 Üçüncü Kez Ertelenebilir! Büyük Sızıntıya İşaret Edildi

Rockstar Games ve üst kuruluşu Take-Two Interactive, bir dönem Grand Theft Auto VI (GTA 6) ile ilgili büyük sorunlar yaşadı. 2022 yılında GTA 6 ile ilgili çok çeşitli ekran görüntüleri paylaşılarak oyunun ilk aşamaları sızdırılmıştı. Kolluk kuvvetleri, sızıntının arkasındaki bilgisayar korsanını yakalamıştı. Uzun süredir hapiste olan bu hacker, ilginç bir mesajla yeniden ortaya çıktı.

GTA 6 Yeniden Ertelenecek mi?

Arion Kurtaj isimli bilgisayar korsanının kaldığı yere bir şekilde telefon sokmayı başardığı ve sosyal medyada bir paylaşım yaptığı iddia edildi. Paylaşılan görsellerde hacker ile olan birkaç kritik mesaja rastlandı. Bir sohbette Arion, "Kaynak kodu sızdırılmadı mı?" şeklinde bir soru yöneltiyor ve diğer kullanıcı, GTA 5'in sızdırıldığını ama GTA 6'nın sızdırılmadığını söylüyor.

Kurtaj'ın buna tepkisi, "İlginç. Bu konu hakkında daha fazla yorumda bulunmayacağım" ifadelerini kullandı. Bu mesajlar, GTA 6'nın kaynak kodunun şu an başka birilerinin de elinde olabileceğini düşündürdü. Kaynak kodlarının paylaşılması, oyunun geliştirme sürecini büyük bir tehlikeye atma potansiyeli taşıyor. Kodların sızdırılması, oyunla ilgili her detayın ortaya çıkmasına neden olabilir.

GTA 6'nın Kaynak Kodları Sızdırılırsa Ne Olur?

Oyunun kaynak kodu özellikle hile yazılımı geliştiricilerine büyük avantaj sağlar. Kodlar sızdırıldığında kötü amaçlı kişiler, oyunun nasıl çalıştığını daha yakından inceleme imkânı elde eder. Her ince detayı görebilen bu kötü niyetli kişiler, normal yollarla tespit etmesi oldukça zor olan açıkları hızlıca bularak daha hızlı hileler geliştirebilir.

GTA 6'nın şimdiye kadar en çok satılan oyunlar arasında zirvede konumlanması bekleniyor. Bunu sağlayacak temel faktörlerden birinin de online modu olacağı öngörülüyor. Bu mod, sunucu ile istemci (sizin cihazınız) arasındaki sürekli veri transferine dayanıyor. Kaynak kodları ise sunucunun hangi veriyi güvenli olarak kabul ettiğinin öğrenilmesini sağlar. Bilgisayar korsanları, mevcut kodları kullanarak sahte veriler gönderebilir ve bu da sınırsız para hilesi, oyunculara araba fırlatma ve benzeri hilelerin yapılmasını sağlayabilir.

Rockstar Games, tüm bu sorunlar yüzünden kodları baştan aşağı değiştirmek zorunda kalabilir. Teknik detaylar bir yana, bu tür sızıntıların geliştiricilerde yol açtığı büyük yükü de göz ardı etmemek gerek. Çok sayıda geliştiricinin yıllardır büyük titizlikle yazdığı kodların bir anda her yerde paylaşılmaya başlanması, ekipte de büyük bir motivasyon ve öz güven kaybına neden olabilir.

Tüm bunlara ek olarak, Rockstar Games, oyunun online modunun hilecilerden geçilmeyen bir yerden olmasındansa çıkış tarihini biraz daha erteleyerek güvenliği sağlamayı tercih edebilir. Kaynak kodu sızdırılmış bir oyunda neler olabileceğini az çok tahmin etmek mümkün. Şirket, büyük bir olasılıkla bunu göze almak istemeyecektir.

Hacker, GTA 6 Hakkında Blöf Yapıyor Olabilir mi?

Bilgisayar korsanının blöf yapma ihtimali de bulunuyor. Rockstar Games eğer gerçekten yeni ve büyük bir sızıntı riski ile karşı karşıya olsaydı yatırımcıları bilgilendirmek adına çok daha sıkı güvenlik tedbirleri alabilirdi. Şu an bunun tam aksini yapıyor yani sessiz kalmayı tercih ediyor. Durum, Rockstar'ın kontrol altında olabilir veya bu tehdidi ciddiye almıyor da olabilir.

Hacker eğer yalan söylemiyorsa bu kodları muhtemelen 2022'deki ilk saldırıda çoktan başka birisine ya da güvenli bir yere aktarmıştır. İlk durum geçerliyse kodları elinde tutan kişiye söylemesi durumunda büyük sızıntı gerçekleşebilir ve Rockstar Games tarafında ciddi bir kriz meydana gelebilir. Yine de konuya henüz açıklık getirilmedi. Dolayısıyla neler olacağını görmek için bir süre beklemek gerekiyor.

Editörün Yorumu

GTA 6 muhtemelen şimdiye kadarki en sorunlu geliştirme sürecine sahip oyun olabilir. Bu bilgisayar korsanının 2022 yılında yaptığı büyük sızıntı yüzünden Rockstar Games'ten erkenden fragman gelmişti. Şimdi ise yeni bir tehlike var. Umuyorum ki bilgisayar korsanı sadece blöf yapıyordur. Aksi hâlde oyunu oynamaya başlamak için 2027'yi bile beklememiz gerekebilir.