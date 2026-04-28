Motorola'nın Amiral Gemisi Katlanabilir Telefonu Yolda! 165Hz Ekranı Var

Motorola’nın katlanabilir telefonu Razr 70 Ultra için geri sayım resmen başladı. 29 Nisan’da tanıtılacak modelin tanıtım görselleri de kısa süre önce ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Motorola Razr 70 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra'nın paylaşılan tanıtım görsellerine baktığımızda arkada iki adet kameranın bulunduğunu görüyoruz. Bununla birlikte önde ise delikli bir ekranın yer aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca ön çerçevelerinin de sektör standartlarına uygun şekilde ince olduğunu belirtelim.

Motorola Razr 70 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Özellikleri Ana Ekran: 7 inç AMOLED, 1224 x 2992 piksel çözünürlük, 165 Hz tazeleme hızı Dış Ekran (Kapak): 4 inç AMOLED, 1080 x 1272 piksel çözünürlük, 165 Hz tazeleme hızı

Donanım ve Performans İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm mimari) Bellek (RAM): 16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB UFS 4.0

İşletim Sistemi: Android 16 (ön yüklü)

Kamera Sistemi Arka Ana Kamera: 50 MP (Geniş açı, OIS destekli) Arka İkinci Kamera: 50 MP (Ultra geniş açı) Ön Kamera: 50 MP (Selfie)

Batarya ve Şarj Kapasite: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 68W kablolu Kablosuz Şarj: 30W

Tasarım ve Diğer Detaylar

Boyutlar: 171.48 x 73.99 x 7.19 mm (Açık halde)

Ağırlık: 199 gram

Motorola Razr 70 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra'da 7 inç boyutlarında bir ana ekran mevcut olacak. Bu panelin çözünürlüğü 1224 x 2992 piksel olacak. Aynı zamanda 4 inç büyüklüğünde ve 1080 x 1272 piksel çözünürlüğü destekleyen bir dış ekranla karşımıza çıkacak.

Cihazın iki ekranı da AMOLED teknolojisine sahip olacak ve 165Hz yenileme hızlarını destekleyecek. Kullanıcılar cihazın sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek.

AMOLED ekran teknolojisi siyah renkleri en gerçekçi tonlarıyla gösterebiliyor. Benzer şekilde diğer renkleri de LCD ekranlara kıyasla daha canlı bir şekilde görebiliyorsunuz.

Motorola Razr 70 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisine yer verilecek. Bu yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı donanımlara kıyasla daha az güç harcayacağı ve daha hızlı çalışacağı şeklinde yorumlanabilir.

Söz konusu işlemci halihazırda OPPO Find N5, Xiaomi 15 Ultra ve OnePlus 13 gibi üst seviye akıllı telefonlarda kullanılıyor. Bununla birlikte oyun performansında ise Genshin Impact'i 60 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe selefi gibi OIS destekli 50 megapiksel ana ve 50 megapiksel ultra geniş açı kamerası bulunacak. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası karşımıza çıkacak diyebiliriz.

OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) teknolojisi çektiğiniz fotoğrafların el titremesi gibi sorunlardan dolayı bulanık çıkmasını engelliyor. Ayrıca ultra geniş açı kamerası sayesinde ise çektiğiniz fotoğraflarda kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 68W kablolu ve 30W kablosuz şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pil kullanılacak. Selefinde bu pil kapasitesi 4.700 mAh seviyesindeydi. Yani yeni modelde pil tarafında az da olsa bir artış söz konusu olacak. Şarj hızlarında ise bir değişiklik olmayacak.

Motorola Razr 70 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Razr 70 Ultra'nın selefinden 200 dolar daha pahalıya satılması bekleniyor. Bu kapsamda cihazın fiyat etiketinin 1.499,99 dolar (67.514 TL) olabileceği söyleniyor. Öte yandan buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 137.750 TL'ye karşılık geldiğini belirtelim.

Marka ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi akıllı telefonlarını satışa sunuyor. Fakat burada selefinin Türkiye'ye gelip gelmediği önemli diyebiliriz. Zira geçen yıl piyasaya çıkan Razr 60 Ultra ülkemizde satışa çıkmadı. Bu nedenle yeni modelin çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçeceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Motorola Razr 70 Ultra’nın tasarımını gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Ancak içe doğru katlanabilen telefonlar yapıları gereği pek ilgimi çekmiyor. Benim için kitap şeklinde katlanabilen modeller daha dikkat çekici diyebilirim. Buna rağmen şahsi düşüncem Razr 70 Ultra içe doğru katlanabilen cihazlar arasında en iyi tasarımlardan birine sahip.