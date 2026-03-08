958 TL'lik İki Etkileyici Oyun Ücretsiz Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, geçen hafta oyuncuları çok mutlu edecek oyunlar olmasa da çoğu kişinin çocukluğuna gitmesine sebep olmak için yeterli olan Turnip Boy Robs a Bank'i bedava sundu. Çoğu kişinin ilgisini çekecek bir oyun olmadığı için biraz hayal kırıklığı yaratmadı değil ancak şirket, gelecek haftaki ücretsiz oyunlar ile kırılan hevesleri düzeltecek gibi görünüyor.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Olacak?

Epic Games, gelecek hafta Cozy Grove ve Isonzo'yu ücretsiz olarak sunacak. Her iki oyun da 12 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak ve 19 Mart 2026 saat 18.00'de tekrardan ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları kütüphanenize eklerseniz kadar hiçbir şekilde ödeme yapmanıza gerek kalmadan sonsuza kadar sizin olacaklar.

Isonzo normalde 933 TL, Cozy Grove ise 25 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Özellikle ilk oyunun gerçekçilik ve sürükleyicilik açısından saatlerinizi ekran başında geçirmenize neden olacak kadar etkili olduğunu söylemek mümkün. Diğer oyun ise geçen haftaki Turnip Boy Robs a Bank'e benzer şekilde biraz nostaljik hissiyat uyandırıyor.

Isonzo Fragmanı

Isonzo Nasıl Bir Oyun?

Çoğu oyuncunun nazarında en iyi savaş oyunları arasında yer alan Isonzo. I. Dünya Savaşı temasına sahip. Çok oyunculu çevrim içi oyun, İtalyan cephesinde geçiyor. Oyuncular, oyunda havan ya da topçu desteği çağırarak, siperler kurarak, dağlık arazide doğru yolu seçerek, düşmana yandan saldırarak üstünlük kurabiliyor.

Oyunda ilerledikçe harita da büyümeye başlıyor. Savaşın yamaç kalelerinden şehir içine kadar uzanabildiği Isonzo'da keskin nişancı, mühendis ve daha pek çok sınıf mevcut. Her sınıfa özel farklı silah, ekipman ve yetenekler bulunuyor. İşaret fişeğinizi kullanarak destek çağırabilir, makineli tüfeklerle düşmanları alt edebilirsiniz.

Hasar sistemi gerçeğe yakın tutulduğu için çoğu silah için tek bir atış yeterli olabiliyor. Ayrıca savaş alanını oldukça kaotik hâle getiren çeşitli tehditler de söz konusu. Bunu eğer lehinize kullanırsanız zafer elde etmeye bir adım daha yaklaşabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken, doğru bir stratejiye bağlı kalmak.

Isonzo'nun Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 3600 RAM 8 GB 16 GB Ekran Kartı GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290 GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 580 DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 30 GB kullanılabilir alan 30 GB kullanılabilir alan

Cozy Grove Fragmanı

Cozy Grove Nasıl Bir Oyun?

Cozy Grove, sürekli olarak değişen lanetli bir adada geçiyor. Oyunda her gün adayı farklı şekilde keşfediyorsunuz. Gizemli ipuçlarının peşinden giderek çeşitli hayaletlerin hikâyesini ortaya çıkarıyorsunuz. Oyunda ilerleyip size verilen görevleri yerine getirdikçe adaya yavaş yavaş hayat geliyor. Elbette ki bu keşifleri sıkıcı bulanlar olabilir. Geliştirici, bu oyuncular için de oyunu zenginleştiren birkaç özellik sağlıyor.

Oyunda balık tutmak, adayı renklendirmek, dostluk kurmak ve daha pek çok aktivite mevcut. Her hayaletin zaman içinde ortaya çıkan kendine özgü hikâyesi var. Görevleri tamamladıkça adanın gri bölgeleri de renkleniyor. Uzun süreli oynanış elde etmeniz için yan görevler de bulunuyor. Tüm bunlarla oyun yaklaşık 40 saatten fazla zamanınızı alabiliyor.

Cozy Grove'un Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i5 2.5 GHz veya eş değeri Intel Core i7 3.0 GHz veya eş değeri RAM 4 GB 8 GB Ekran Kartı Intel HD Graphics 4000 NVIDIA Geforce 10 Serisi / AMD Radeon RX 500 Serisi Depolama 3 GB kullanılabilir alan 5 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Cozy Grove her ne kadar bana hitap eden bir oyun olmasa da bu tür oyunları sevenlerin sayısının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Isonzo'nun bir hayli etkileyici olduğunu söyleyebilirim. 2022 yılının sonlarına doğru denemiştim. İlk başta bazı şeylerin zaman alıcı olması nedeniyle sıkılabiliyorsunuz ama belirli bir süreden sonra ekranın karşısından kalkamamanıza neden oluyor.