Oyunlarda Hile Zannettiren Kulaklık Tanıtıldı! 54 Saat Pil Ömrü Var

OnePlus bir süredir beklenen kablosuz kulaklık modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Buds Ace 3 olarak adlandırılan yeni model, özellikle oyunlarda çok ciddi bir avantaj sağlayacak özellikle birlikte geliyor. Ayrıca gelişmiş gürültü engelleme ve gerçek zamanlı çeviri gibi birbirinden etkileyici özelliklere de sahip.

OnePlus Buds Ace 3'ün Özellikleri Neler?

Şarj kutusuyla birlikte toplamda 54 saate kadar ANC (Aktif Gürültü Engelleme): 55 dB'e kadar gürültü engelleme

4,4 gram Dayanıklılık: IP55 sertifikası

12 mm dinamik sürücüler Diğer Özellikler: Yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri, oyunlar için 47 ms düşük gecikme modu, FPS oyunlarına özel ses efektleri

Renk Seçenekleri: Siyah ve gümüş

OnePlus Buds Ace 3 Suya Dayanıklı mı?

OnePlus Buds Ace 3, IP55 sertifikasına sahip. Bu da belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Örneğin yoğun antrenman sırasında çok fazla terlerseniz endişelenmenize gerek olmayacaktır. Ayrıca gün içinde yaşanabilecek küçük su kazaları da sorun olmayacaktır. Ama bu kulaklık ile denize ya da duşa girmekten kaçınılmalı. Ayrıca yüksek su basıncına maruz kalmasına da izin verilmemeli.

OnePlus Buds Ace 3'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

Yeni kulaklık, şarj kutusu ile beraber toplamda 54 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Buds Ace 2, toplamda 43 saate kadar pil ömrü sunan bir kulaklık olarak piyasaya sürülmüştü. Bu da yeni kulaklığın 11 saat daha fazla pil ömrü sunduğu anlamına geliyor.

OnePlus Buds Ace 3 Hangi Gürültüleri Engelliyor?

Cihaz, 55 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor. Bu, özellikle sabit uğultuların sona ermesine yardımcı olacağını gösteriyor. Örneğin bulunulan odada klima çalışıyorsa bu sesten etkilenilmeyecektir. Ayrıca toplu taşıma ve benzeri ortamlardaki uğultular için de ideal performans sergileyeceği söylenebilir.

OnePlus Buds Ace 3 Oyunlarda Neden Hile Zannettirir?

Yeni OnePlus kulaklık, FPS oyunlarına özel mod ile geliyor. Bu ses modunun etkinleştirilmesi hâlinde özellikle Counter-Strike 2 gibi oyunlarda kritik öneme sahip olan ayak sesi gibi sesleri daha net şekilde duyabileceksiniz. Bu sayede hangi oyuncunun nereden geldiğini hızlıca fark edip ona göre harekete geçebileceksiniz.

OnePlus Buds Ace 3'ün Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Buds Ace 3 için 329 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 2 bin 168 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer ek maliyetlerle birlikte 5 bin TL'yi bulacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

OnePlus Buds Ace 3 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın şu an Türkiye'de Buds 4 ve Buds Z2 gibi kulaklıklarının satıldığını göz önünde bulundurursak Buds Ace 3'ün de Türkiye'de yer alan kullanıcılarla buluşturulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Tabii, konu ile ilgili henüz resmî açıklama bulunmuyor. O yüzden planlarda değişiklik olabileceğini ayrıca not düşmekte fayda var.

Editörün Yorumu

OnePlus Buds Ace 3'ün özellikle oyuncular tarafından rağbet görecek bir kulaklık olduğu kanaatindeyim. Özellikle FPS modu sayesinde rekabetçi oyunlarda ciddi avantaj sağlayabilir. Pil ömrü de epey uzun görünüyor. Gürültü engelleme konusunda da beklentileri karşılayacak seviyede olduğunu söyleyebilirim. Eğer Türkiye'de satışa sunulursa denemek istenecektir.