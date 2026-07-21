vivo'dan 120Hz AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

vivo'nun S serisine uzun yılların ardından yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. S2 olarak isimlendirilen Android telefonun tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Bu arada cihazda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Böylece Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

vivo S2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo S2'nin Ağustos ayının başlarında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli vivo S1, 2019 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

vivo S2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo Y31 5G, vivo X300 ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo S2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. vivo S2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

vivo S2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo S2'nin 518 dolardan daha düşük fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 24 bin 448 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 49 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

vivo S2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç civarı

6,3 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf işlemci İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo S2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 6,3 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Telefon ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekranın ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uyuglamasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S1'de 6,38 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve Super AMOLED ekran tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de yüksek çözünürlüklü bir ekran görebiliriz. Telefonda ayrıca yüksek parlaklık görebiliriz. Bu, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlayacak.

vivo S2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo S2 gücünü sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemciden alacak. İşlemcinin adı henüz belli değil. Orta sınıf işlemcilerin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, PUBG Mobile, League of Legends: Wild Rift, Call of Duty Mobile, Asphalt Legends ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştıracaktır.

vivo S1'de Helio P65 işlemcisi tercih edilmişti. MediaTek tarafından geliştirilen bu işlemcinin Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim. Bu işlemcide 2.0 GHz hııznda çalışan iki çekirdek ve 1.7 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Editörün Yorumu

vivo S2'nin orta sınıf telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. AMOLED ekran telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.