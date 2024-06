GTA 6'nın Haritası Ortaya Çıktı: Adalarda Tatile Hazır Olun!

Rockstar Games'in geçtiğimiz yıl merakla beklenen GTA 6'nın ilk fragmanını yayınlamasıyla oyun dünyasında dengeler tamamen değişti. Tabiri caizse pazardaki diğer oyunlar bir anda unutuldu ve hayranlar serinin yeni oyunuyla ilgili teorilerini ortaya atmaya başladı. Tabii, bu teorilerin büyük bir kısmı oyunun haritasıyla ilgiliydi.

GTA 6'nın haritasıyla ilgili bugüne dek sayısız sızıntı ortaya çıktı. Bu sayede hayranların oyunun haritasının nasıl olacağına dair az da olsa bilgisi var. Ancak bugün gelen yeni bir rapor tam anlamıyla ezberleri bozuyor ve Rockstar'ın tahmin edilenden bile daha kapsamlı düşündüğünü gözler önüne seriyor.

GTA 6 is rumored to feature up to 3 islands inspired by Cuba, Bahamas and a potential third unknown island in addition to the main map of Leonida. pic.twitter.com/40k8gHWPrF