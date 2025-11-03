GTA 6 İçin Beklenmedik İddia! Kritik Eşik Aşıldı

Rockstar Games’in merakla beklenen GTA 6 oyunu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk etapta 2025 sonbaharında çıkması planlanan oyun, sonrasında 26 Mayıs 2026’ya ertelenmişti. Bu tarih hızla yaklaşıyor. Birkaç ay sonra oyuncular uzun zamandır bekledikleri oyuna kavuşacak.

Ancak zaman daraldıkça GTA 6’nın çıkış tarihinin ikinci kez ertelenebileceğine dair iddialar da artıyor. Rockstar cephesinden güven veren açıklamalar gelse de kısa süre önce yayımlanan bir rapor, GTA 6’yı heyecanla bekleyenleri endişelendirdi. İşte detaylar…

GTA 6 Çıkış Tarihi İkinci Kez Ertelenebilir

Firma içinden edinilen bilgilere göre Rockstar’ın farklı ülkelerdeki stüdyolarında çalışan oyun geliştiricileri, oyunun 26 Mayıs 2026 tarihine yetişip yetişmeyeceği konusunda tartışmalar yürütüyor. Yani ortada bir belirsizlik var. Geliştirme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığı ve şu anda firmanın kalite kontrol ile test aşamasında olduğu ifade ediliyor.

Ancak test edilmesi gereken çok sayıda unsur olduğu söyleniyor. Hatırlarsanız Cyberpunk 2077 2020’de çıktığında oyun, içerdiği hatalar nedeniyle oyun dünyasında alay konusu olmuştu. CD Projekt Red yoğun mesai yaparak olumsuz yorumları büyük ölçüde olumluya çevirmeyi başardı.

Rockstar Games ise Cyberpunk 2077 ile benzer bir durum yaşamak istemiyor. Yani oyunu kusursuz bir şekilde piyasaya sürmek istiyor. Bu nedenle test süreci bitmezse tarihi bir kez daha ertelemeyi göze alabileceği düşünülüyor.

Sektör kaynakları, GTA 6’nın çıkış tarihinin ikinci kez ertelenebileceğini öne sürüyor ancak bu şu an için yalnızca bir iddiadan ibaret. Önümüzdeki aylarda bu söylentinin doğru olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two Interactive, 6 Kasım’da yatırımcılarla bir finans toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda GTA 6’nın tekrar ertelenip ertelenmediğine dair kesin bir yanıt alınması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.