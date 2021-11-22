GTA Trilogy'de GTA 6'nın İlk Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition'da GTA 6'nın ilk ekran görüntüsü gün yüzüne çıktı. GTA San Andreas'ın yenilenen sürümünde ortaya çıkan görsel, yeni Grand Theft Auto oyununu bekleyen oyuncuları önemli ölçüde heyecanlandırdı.

GTA 6'nın İlk Ekran Görüntüsü Neler Sunuyor?

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu oldukça uzun bir zamandır milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde bekleniyor. Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili bu zamana kadar detay paylaşmadı fakat şirketin söz konusu oyun üzerinde çalıştığı çoğu kişi tarafından biliniyor.

Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından sabırsızlıkla beklenen Grand Theft Auto 6 ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. GTA Forums isimli internet sitesinde "Mussefar03" isimli bir kullanıcı, GTA San Andreas'ın yenilenen sürümünde çok ilginç bir detay fark etti ve bu detayı internet üzerinden paylaştı.

İnternet üzerinden paylaşılan ekran görüntüsünün Grand Theft Auto 6'ya ait olduğu ileri sürüldü. Görselde bir ev yer alıyor. Oyuncuların heyecanlanmasına neden olan detay ise bu evin hiçbir GTA oyununda yer almamış olmasıdır.

Another #GTATrilogy mystery hunt. The Lil' Probe'Inn has an unidentified house amongst the UFO photo display... GTAVI? (jk) (or am I, where is this from?)



Credit to ArthurZussman, mussefar03 and mrcharhead for these images.



Discussion source: https://t.co/F4uXihZS9v pic.twitter.com/1iHP1jiQML — Kirsty 🍂 (@kirstycloud) November 16, 2021

Geliştirici ekip, GTA 6'ya ait ilk görseli farklı bir oyunun içerisine gizlemiş olabilir. GTA Forums kullanıcısı igrobar, böyle bir evin gerçekte var olup olmadığını araştırdı ve çok ilginç bir sonuç elde etti. Miami'nin kuzeyindeki bir bölgede görseldeki ile aynı bir evin yer aldığı ortaya çıktı.

Söz konusu görseldeki evin Miami'de yer alması yeni bir detayı beraberinde getirdi. Grand Theft Auto 6 isimli oyun Miami'de geçebilir. Rockstar Games, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü yeni GTA oyunu hakkında ortaya çıkan bilgiler resmiyet kazanmadı.

GTA 6 Hangi Platformlara Çıkacak?

Bazı iddialara göre GTA 6 zaten PS5 ve Xbox Series S / X’ten önce de geliştiriliyordu. Bu iddialar doğru ise GTA 6’nın PS4 ve Xbox One konsollarına da çıkacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni nesil oyun konsollarına ve PC platformuna çıkacağını söylemeye gerek olmasa da küçük bir detaya yer vermekte fayda var: GTA 5, konsollar için piyasaya sürüldükten iki yıl sonra PC'ye çıktı. GTA 6’da da buna benzer bir durum yaşanabilir.