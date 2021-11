GTA Trilogy'de GTA 6'nın İlk Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

Grand Theft Auto Trilogy: The Definitive Edition'da GTA 6'nın ilk ekran görüntüsü gün yüzüne çıktı. GTA San Andreas'ın yenilenen sürümünde ortaya çıkan görsel, yeni Grand Theft Auto oyununu bekleyen oyuncuları önemli ölçüde heyecanlandırdı.

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu oldukça uzun bir zamandır milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde bekleniyor. Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili bu zamana kadar detay paylaşmadı fakat şirketin söz konusu oyun üzerinde çalıştığı çoğu kişi tarafından biliniyor.

Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından sabırsızlıkla beklenen Grand Theft Auto 6 ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. GTA Forums isimli internet sitesinde "Mussefar03" isimli bir kullanıcı, GTA San Andreas'ın yenilenen sürümünde çok ilginç bir detay fark etti ve bu detayı internet üzerinden paylaştı.

İnternet üzerinden paylaşılan ekran görüntüsünün Grand Theft Auto 6'ya ait olduğu ileri sürüldü. Görselde bir ev yer alıyor. Oyuncuların heyecanlanmasına neden olan detay ise bu evin hiçbir GTA oyununda yer almamış olmasıdır.

Another #GTATrilogy mystery hunt. The Lil' Probe'Inn has an unidentified house amongst the UFO photo display... GTAVI? (jk) (or am I, where is this from?)



Credit to ArthurZussman, mussefar03 and mrcharhead for these images.



Discussion source: https://t.co/F4uXihZS9v pic.twitter.com/1iHP1jiQML