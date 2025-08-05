GTA 6, Rockstar Tarihinin En Pahalı Oyunu Olabilir!

GTA 6'nın çıkış tarihi yaklaşırken, oyun ile ilgili sızıntıların sayısı da gün geçtikçe artıyor. Son olarak merakla beklenen yapımın fiyatı ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Söylentilere göre yeni oyun sektörde sadece kar rakamlarıyla değil, aynı zamanda fiyat etiketiyle de rekorlar kırabilir. İşte GTA 6'nın fiyatı ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar!

GTA 6, 100 Dolarlık Fiyat Etiketiyle Satışa Sunulabilir

Rockstar Games'e yakınlığı ile bilinen bazı ünlü analistlere göre, GTA 6'nın fiyatı 100 dolar olabilir. Eğer bu söylenti doğruysa yeni oyun Rockstar tarihinin en pahalı yapımı olurken, aynı zamanda özel veya sınırlı sürümler hariç tutulduğunda sektörde bu fiyattan satılan ilk oyunlardan biri olacak.

Tahmin edilebileceği gibi bu fiyatlandırma Rockstar'a oldukça yüksek bir kar getirebilir. Öyle ki şirket, 1.5 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilen yüksek maliyetlere rağmen oyunun ömrü boyunca 10 milyar dolar, GTA Online'dan ise yılda 500 milyon dolar gelir elde edebilir.

Söz konusu kâr rakamlarının oyunun ömrü boyunca kazanılacağı söylense de, GTA 6'nın ilk çıkış döneminde dahi maliyetini hızla karşılayabileceği söyleniyor. Nitekim analister oyunun ilk iki ayda 7.6 milyar dolar gibi dev bir kar elde edeceğini öne sürüyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi açık dünya oyunları arasında yer alması beklenen GTA 6'nın ne zaman piyasaya sürüleceği herkes tarafından merak ediliyor. Rockstar geçtiğimiz aylarda GTA 6'nın 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında satışa sunulacağını açıkladı. Oyunun PC sürümü henüz doğrulanmasa da söylentiler 2027 yılını işaret ediyor.

GTA 6 Fragmanı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6, 100 dolarlık fiyatına rağmen yüksek satış rakamlarına ulaşabilir mi? Yorumlarda buluşalım...