GTA Serisinin Sevilen İsmi Seriye Veda Ediyor! 20 Yıldır Buradaydı

Grand Theft Auto (GTA) serisi, 2001 yılından bu yana oyundaki radyoya sesiyle hayat veren ismi kaybediyor. Jeffrey "Lazlow" Jones, GTA 3 oyunundan bu yana her oyunda radyo sunucusu olarak görev yapmış; GTA serisinin mizahı ve hiciv dolu radyo programları, "Chatterbox FM" ve "V-Rock" gibi efsanevi istasyonlarla özdeşleşmişti. Rockstar Games'in katı sözleşme ve gizlilik kuralları, bu karakterin de sonunu getirmiş gibi görünüyor. Açıklamayı bizzat kendisi yapan ses sanatçısı Jeffrey Jones, GTA 6'da yer alma ihtimalinin imkansız denecek kadar az olduğunu vurguladı.

GTA 6 Radyolarında Başka Bir İsim Olacak

Nerd Reactor adlı yayına konuşan Jeffrey Jones, 2020 yılında Rockstar Games'ten ayrıldığını söylemişti. Aynı yıl Rockstar'ın kurucu ortaklarından Dan Houser da istifasını vermişti. İkili, birlikte Absurd Ventures adını verdikleri yeni bir stüdyo kurdu. Stüdyo üzerindeki çalışmaları halen devam ettiğinden, GTA 6'da yer alma ihtimalinin çok düşük olduğuna dikkat çeken Jones, bu haberiyle serinin sadık hayranlarını üzdü. Zira Lazlow; yıllardır oyuna mizahi bir yön ekleyen, oyundaki radyo entegrasyonunu gerçek hayattan hicivlere dönüştüren, hayattan bir karakter haline gelmişti.

GTA 6 Radyolarında Drake'e Yer Verilebilir

Birkaç ay önce ortaya çıkan söylentilere göre GTA 6'daki radyo sistemi kökten değişecek. İnsanlara oyunu satın almak için özel bir sebep vermeye çalışan Rockstar Games'in Kanadalı şarkıcı, oyuncu ve rapçi Drake'e özel bir radyo istasyonunun oyuna ekleyeceği söylenmişti. Bunlar bir dedikodu olmaktan öteye geçemedi, ancak Rockstar tarafından yalanlanmadı da.

Söz konusu iddialar doğruysa; GTA 6 artık bir nevi Spotify görevi görecek. Gerçek hayattan sanatçılara özel istasyonlar olacak. Bazı parçalar sadece GTA 6'ya özel olacak. Oyuncular bu parçaları muhakkak sızdıracaktır tabii. Yine de bu tarz detaylarla oyunun diğer oyunlardan ayrılabilme ihtimaline göz kırpması, oyuncuları şimdiden heyecanlandırıyor.

GTA 6 Fiyatı Ne Kadar?

Yıllardır beklenen Grand Theft Auto 6, diğer oyunlardan farklı bir senaryoya sahip oluşuyla dikkat çekiyor. Rockstar ve Take-Two stüdyolarının yıllardır üzerinde çalıştığı bu oyun, dünyanın her yerindeki oyuncular tarafından dört gözle bekleniyor. AAA yapımlar arasında kolayca zirveye oynayacağı düşünülen GTA 6 satış fiyatı 100 dolar olabilir. Reddit gibi forumlarda tartışan oyuncular, "Oyunu alacağım diye şirketi yüreklendirmeyi kesin, 'kaç para yaparsak yapalım alacak bir kitle var' moduna girip fiyatı yükseltecekler" şeklinde yorumlar yapmaya başladı.