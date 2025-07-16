GTA 6 Milyarlarca Dolar Kazandıracak! Hesaplanan Ücret Dudak Uçuklattı

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6'nın tahmini kazancı hesaplandı. Duyurulduğu günden beri merakla beklenen oyun, hesaplamalara göre yalnızca ilk iki ayda Rockstar Games'e milyarlarca dolar kazandırabilir.

GTA 6'nın Tahmini Kazancı Şaşkına Çevirrdi

Analistler, en iyi açık dünya oyunları arasına katılmaya hazırlanan Grand Theft Auto 6'nın tahmini kazancına yönelik bir hesaplama gerçekleştirdi. Bu hesaplama, oyunun satış fiyatının 80 dolar (3.219 TL) olarak belirlendiği varsayımına dayanıyor.

Oyunun yalnızca ilk iki ayda 85 milyon adet satılacağı tahmin edildi. Buna göre belirtilen süre zarfında sadece oyun satışlarından 6,8 milyar dolar kazanca ulaşılacak. GTA+ aboneliğinden 180 milyon dolar, oyun içi satın alımlaradn ise 680 milyon dolar kazanılacak. Bu bilgilere göre oyun 60 günde 7,66 milyar dolar toplam gelir elde edecek.

GTA 6 Yeni Fragmanı Nasıl İzlenir?

Rockstar Games'in resmî YouTube kanalından yayınlanan yeni tanıtım videosu 2 dakika 46 saniye uzunluğunda. İlk kez oyuna bu kadar kapsamlı bir bakış atma imkânı sunan fragman, GTA 6'nın yeni nesil grafiklerle ne kadar çarpıcı olabileceğini gözler önüne seriyor.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 5 ilk olarak 2013 yılında satışa sunulmuştu. GTA 6 ise 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. Oyunun PC sürümünün çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak 2027'de gelmesi bekleniyor.